O nouă dezbatere marca Dăncilă la Palatul Parlamentului

Viorica Dăncilă, candidatul PSD la prezidenţiale, a susţinut aseară o nouă conferinţă-maraton de presă. Președintele PSD și-a prezentat angajamentul său față de români și prioritățile pentru mandatul de Președinte al României, la Palatul Parlamentului.



Viorica Dăncilă: Vreau ca românii să ştie trei lucruri despre mine ca om. Sunt un om pentru care bunăstarea ţării lui este pe primul loc. Voi lupta împotriva celor care vor să bage România în sărăcie. Vreau ca fiecare român să ştie că sunt un om care-şi iubeşte ţara. Ţin cu românii şi ţin cu România. Nu am vorbit niciodată ţara de rău. În pieptul meu bate o inimă românească. Vreau să aduc oamenii îmreună în mandatul meu. Nu merg în afara graniţelor să dau socoteală. Merg să mă bat pentru români. Vreau să ştie fiecare român că sunt un om cu credinţă şi frică de Dumnezeu. Aceste sunt singurele temeri pe care le am în viaţă. Profilul meu de preşedinte are la bază cinci principii de care nu mă dezic şi de la care nu mă voi abate. Medierea, implicarea, reforma, interesul public şi transparenţa. Mandatul meu va fi cel am preşedintelui mediator care înţelege importanţa echilibrului instituţional. În primele trei luni de mandat voi chema toate forţele politice la dialog pentru că obiectivele importante pentru România au nevoie de dialog, consens, implicarea tuturor forţelor politice din această ţară. Biroul meu va fi printre oameni.

Dăncilă: Voi respecta fiecare român

Aşa cred că trebuie să fie un preşedinte, un preşedinte care să stea în mijlocul oamenilor, deschis mereu către dialog. Mandatul meu va fi cel al preşedintelui reformator. Voi deschide porţile pentru toate forţele politice constructive, pentru presă, pentru tineri talentaţi şi capabili, pentru oamenii de cultură, pentru proiectele şi sesizările societăţii civilă alături de care voi iniţia proiecte de reformă în toate domeniile cheie.

Voi începe demersurile încă din prima zi pentru a renunţa la imunitatea acordată preşedintelui. Un preşedinte cinstit nu are nevoie de imunitate. Voi respecta fiecare român. Voi avea întâlniri periodice cu cetăţenii români din diaspora. Românii trebuie să aibă acces la preşedintele lor. Românii trebuie să se simtă ascultaţi la cel mai înalt nivel. Voi organiza periodic conferinţe de presă pentru a răspunde reprezentanţiolor mass-media şi societăţii civile.

Vilele de protocol dedicate preşedintelui vor fi dedicate unui program pentru orfanii din România. E un lucru de normalitate, care trebuie avut în vedere de tot cei care fac politică la nivel înalt. Am trei obiective principale în domeniul politicii externe: Aderarea la spaţiul Schenge, aderarea la zona Euro şi vizele pentru SUA. Aceste obiective fac parte dintr-un pachet amplu de obiective cuprinse în programul meu prezidenţial.

Dăncilă nu a răspuns concret la întrebările legate de 10 august

Fostul premier a răspuns la întrebări legate de desecretizarea dosarului 10 august, relaţia ei cu Klaus Iohannis, planurile pentru politica externă dar şi poziţia sa privind atacurile şi dezinformările organizaţiilor judeţele PSD la adresa Opoziţiei.

Jurnalist: Aţi citit raportul Jandarmeriei privind 10 august?

Viorica Dăncilă: Am mai răspuns legat de evenimentele din 10 august. Tot ceea ce am spus la dialog deschis de acum două zile e valabil şi acum. Nu trebuie să venim noi cu scenarii sau interpretări. Să vedem ce va spune Justiţia. Cei care se fac vinovaţi să fie pedepsiţi.



Jurnalist: Voiam să vă întreb dacă e adevărat dacă vă menţineţi părerea că atunci a fost vorba de o lovitură de stat. Din raport reiese că serviciile secrete nu au dat informaţii că ar fi vorba de o lovitură de stat.

Viorica Dăncilă: Entităţile implicate în raport trebuie să dea răspunsurile. Am spus atunci că seamănă cu o lovitură de stat având în vedere că s-a încercat intrarea în Palatul Victoria. Am văzut apoi că nu a fost o lovitură de stat.

Jurnalist: Şi acum?

Viorica Dăncilă: V-am răspuns la această întrebare.

Jurnalist: Vă asumaţi un program pentru proiectele prezentate?

Viorica Dăncilă: Pentru mine sunt o prioritate. În timpul mandatului voi avea grijă să fie îndeplinite. Îmi doresc să fie îndeplinite în primul an de mandat. Nu toate. Aderarea la zona Euro am stabilit ca termen 2024. Pentru fiecare dintre aceste puncte pe care le-am adus în atenţie sunt necesare îndeplinirea unor criterii şi prima dată trebuie să mă asigur că ele sunt îndeplinite.