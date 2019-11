Viorica Dăncilă şi-a organizat propria dezbatere, marţi, începând cu ora 18:00 la Parlament. Însoţită de Lia Olguţa Vasilescu, şefa de campanie electorală, şi de fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, Viorica Dăncilă şi-a început discursul cu atacuri la adresa lui Klaus Iohannis.

„Dacă am avut până acum un preşedinte care i-a împărţit pe români, iată că astăzi avem un preşedinte care crede că o parte din presă merită să participe la o dezbatere, iar altă parte nu merită. Indiferent dacă presa te apreciază sau îţi este ostilă, eu cred că trebuie să ai o abordare corectă faţă de presă. Am tot sperat că vom avea o confruntare, o confruntare care să arate responsabilitatea noastră, care să arate respectul pentru români.

Se pare că Iohannis refuză această o confruntare, că vrea o dezbatere doar cu cei pe care îi agreează, în faţa celor pe care îi acceptă, sfidând astfel românii care l-au votat dar şi pe cei care nu l-au votat pentru că preşedintele trebuie să fie preşedintele tuturor românilor. Văd teama de un dialog autentic, văd teama de întrebări, văd teama de adevăruri incomode pentru Klaus Iohannis.

Dăncilă: Iohannis nu vrea o confruntare directă cu mine

Am avut parte de multe minciuni la adresa mea din partea lui Klaus Iohannis, cred că o confruntare arăta, de fapt, cum suntem fiecare dintre noi cum suntem pregătiţi pentru funcţia przeidenţială dar mai ales ce am făcut în funcţia pe care am deţinut-o în statul român, Iohannis în cei cinci ani în care a fost preşedinte, iar eu în cei un an şi 9 luni în care am fost prim-ministru. Cred că avem datoria să facem un raport de activitate şi în acelaşi timp, să venim cu propria viziune pentru următorii cinci ani.

Cu toate acestea, cu toate că văd că nu vrea această confruntare, văd un om laş şi arogant, un om care nu poate explica cei cinci ani, eu îmi făc datoria de candidat, fac un bilanţ, o analiză a activităţii mele de premier într-un an şi 9 luni. În domeniul politicii externe, în cei 5 ani, Klaus Iohannis a avut 25 de deplasări externe, nu am văzut nimic concret pentru România. Am văzut că s-a întors din SUA cu o şapcă şi trei poze, nu am văzut nimic despre Schengen, despre MCV, nu am văzut nimic despre români şi România.

Am căutat ca din fiecare vizită să vin cu ceva concret pentru România

Preşedinţia rotativă a UE pe care România a deţinut-o în primele şase luni ale acestui an. Am pregătit preşedinţia din umbră, am vorbit cu Iohannis şi i-am spus de faptul că avem dosare pregătite pentru fiecare minister, pentru fiecare dosar aflat pe agenda europeană. A spus că nu suntem pregătiţi pentru preluarea preşedinţie rotative, Finlanda s-a oferit să preia preşedinţia atunci.

La puţin timp, după ce a văzut cum a fost gestionată, când a văzut câte dosare au fost închise şi că toţi au apreciat modul în care am gestionat, preşedintele Iohannis şi-a asumat rezultatele preşedinţiei rotative şi a procedat într-un mod total incorect, a felicitat pe toată lumea, mai puţin pe cei implicaţi şi cei care au muncit în toată această perioadă.

Economia şi mediul de afaceri

Economia și mediul de afaceri – sunt deja cunoscute măsurile din domeniul economic. România a avut a doua cea mai mare creștere economică din UE, salariul minim a crescut, salariile medicilor s-au triplat și am oprit exodul către statele UE. Au crescut salariile în educație, justiție, ordine publică, apărare.

În toată această perioadă, președintele nu a făcut decât să dezinformeze, s-a opus creșterii salariilor și pensiilor. Le-a spus pensionarilor că nu sunt fonduri pentru creșterea pensiilor. Nu a ținut cont că sunt pensionari care se gândesc la fiecare leu, că poate sunt pensionari care nu mai au bani de medicamente. Cred că a fost o abordare personală, prin care a căutat să câștige puncte electorale.

Atacuri şi laude

În educație am mărit salarii, am construit grădinițe și creșe. Iohannis nu a făcut decât să-și blocheze postul de profesor.

Am crescut salariile medicilor, am dotat spitale, am fost conștienți că pe lângă pregătirea cadrelor medicale, pentru un act medical de calitate trebuie să avem și aparatură performantă, am achiziționat ambulanțe noi. Singurul lucru pe care l-a făcut Iohannis a fost să afecteze programul de rezidențiat.



Ce a făcut Iohannis pentru agricultură? A blocat un ajutor de stat de 30 de milioane de euro.

În agricultură am luat măsuri pentru fermieri – subvenții la timp, programe pentru agricultori, care au avut impactul așteptat.

Relația cu diaspora: Ce a făcut Iohannis să-i aducă acasă pe români? Noi am facilitat votul pentru românii din diaspora, am acordat suport în educație pentru copiii din afara țării. Iohannis nu a făcut nici măcar o deplasare pentru românii din diaspora, nu s-a întâlnit cu ăștia.

Președintele României nu e un partid politic, e președintele tuturor românilor, nu trebuie să vină să jignească.

Întrebările lui Dancilă pentru Klaus Iohannis

Cred că românii pot face acest bilanț al realizărilor fiecăruia dintre noi. Chiar dacă Iohannis nu dorește o dezbatere, aș vrea ca prin intermediul presei să răspundă la o serie de întrebări. Una din ele se referă la activitatea lui Klaus Iohannis. Am să întreb: de ce nu ați făcut nimic în cei 5 ani de mandat? Singura preocupare a dvs a fost bifarea unui noi mandat.

Au trecut 5 ani, nu ați renunțat la imunitatea prezidențială, nu ați făcut referendum. Eu nu am nevoie de imunitate. Problemele cu justiția vă sperie.

O altă întrebare e legată de intrarea României în Schengen. La summit-ul de la Sibiu ați promis că România va intra în Schengen. Vă asumați acest eșec? Dvs. ne-ați reprezentat în Consiliul European, șitiți că este o decizile politică și puteați vorbi cu șefii statelor care se opun intrării în Schengen.

Dăncilă: Românii nu trebuie separaţi în funcţie de opinie

O altă întrebare este legată de declaraţiile pe care le-a făcut Klaus Iohannis. A declarat că i-ar reeduca pe pesedişti dar ei trebuie mai întâi educaţi, jignind astfel milioane de votanţi. Nu ştiu dacă înţelegeţi domnule preşedinte că românii nu trebuie separaţi în funcţie de opinie. Nu sunt de acord să-i jigniţi nici pe cei din PNL, nici pe cei din USR, nici pe cei din Pro România. Preşedintele României trebuie să fie preşedintele tuturor românilor.

Credeţi că aceasta este atitudinea unui preşedinte? Am văzut un discurs extremist, anti-european, a zis că PSD trebuie să dispară, primarii PSD trebui să dispară, dar atunci cum explicaţi protocolul semnat cu Adrian Năstase, tot cu PSD. Cum explicaţi faptul că în 2009 aţi vrut să fiţi premier din partea PSD. Să înţelegem că ce vă avantajează susţineţi, că avantajul personal e mai important decât cel naţional?

Contează doar cine vă oferă mai mult confort sau susţinere în statul român. Sper ca în această seară Klaus Iohannis să răspundă la aceste întrebări. Nu vreau să-l obosesc pentru că ştiu că dânsul oboseşte foarte repede şi nu e dispus la efort. Domnule preşedinte, nu ne-aţi lămurit nici până astăzi de unde ştiu cei din apropierea dumneavoastră că trebuie să mă pregătesc pentru o dezbatere cu procurorii. Aceasta este justiţia independentă pe care o vreţi în România?

Dăncilă consideră că Iohannis a intervenit în justiţie

Am văzut că aţi intervenit brutal în justiţia din România – când aţi cerut schimbarea şefului DIICOT, când aţi susţinut desfiinţarea SS. Aceasta este justiţie independentă? Eu ştiu că abordarea unui preşedinte care ţine la statutul de stat membru UE trebuie să fie pentru o justiţie independentă, pentru statul de drept dar şi pentru garantarea liberătţilor şi drepturilor cetăţenilor. Ce aţi făcut când aţi văzut că în România au fost abuzuri, poate ne răspundeţi acum, pentru că nu am văzut nimic în spaţiul public din aceste lucruri care îi interesează pe români.

Cred că în ultimele zile Klaus Iohannis ar trebui să dea dovadă de respect, să nu dea dovadă de laşitate şi să venim în faţa românilor aşa cum suntem şi să decidă românii care dintre noi merită să ocupe această funcţie, care dintre noi merită votul lor pentru că această fugă a dumneavoastră de a veni în faţa propriului popor arată că aveţi multe lucruri de ascuns. Arată că m-aţi denigrat atâta timp, dar că vă e frică de această confruntare. Haideţi, daţi dovadă de curaj, fiţi un om de stat şi haideţi să avem această dezbatere în faţa tuturor românilor şi la care să fie prezentă toată presa nu să selectăm pe unul sau pe altul.

Viorica Dăncilă, despre asaltul PSD asupra justiţiei: Întrebaţi-l pe Klaus Iohannis. Întrebaţi la Parlament”

Bilanţ fără justiţie

Jurnalist: Am observat că din bilanţul dumneavoastră lipseşte exact domeniul justiţiei şi v-aş întreba dacă vă asumaţi asaltul asupra justiţiei şi criticat în raportul MCV.

Viorica Dăncilă: Nu îmi asum aceste lucruri, nu aţi văzut premierul Dăncilă cu asalt asupra justiţiei. Nu am făcut niciun asalt asupra justiţiei, cred că întrebarea aceasta trebuie să o adresaţi preşedintelui Iohannis. Eu cred că eu nu am intervenit niciodată în justiţie, ba mai mult decât atât, când ministrul justiţiei a încercat să intervină în justiţiei am corectat acest lucru. Justiţia trebuie făcută de magistraţi şi cu cât nu vom înţelege acest lucru nu vom putea vorbi de o independenţă a justiţiei. Preşedintele nu trebuie să intervină pentru că trebuie să fie un model.

Dăncilă: În PSD Există democraţie

Jurnalist: Există vreo comunicare publică din partea dumneavoastră în care condamnaţi măsurile la Codul de procedură penală criticată în raportul MCV.

Viorica Dăncilă: Această întrebare trebuie să o adresaţi celor din Parlament. Ştiţi că nu sunt parlamentar.

Jurnalist: Nu vreau să insist dar sunteţi preşedinte al PSD, nu uitaţi această funcţie pe care o deţineţi.

Viorica Dăncilă: Există democraţie în PSD, nu dictatură şi toate deciziile se iau în forul statutar. Nu trebuie să mă întrebaţi pe mine de ce s-întâmplat în Parlamentul României, nu am fost şi nu sunt membru al Parlamentului, sunt convinsă că preşedintele C. Deputaţilor vă va răspunde.

Liviu Dragnea, bun sau rău pentru România? Viorica Dăncilă răspunde cu altă întrebare: Cine e mai nociv, Băsescu sau Iohannis?

Jurnalist: Consideraţi că personajul Liviu Dragnea a fost un om bun sau rău pentru România?

Viorica Dăncilă: Noi ne asumăm istoria acestui partid şi ne asumăm fiecare lider al partidului şi cu lucrurile bune şi cu lucrurile rele. Învăţăm să nu mai repetăm greşelile şi luăm lucrurile bune de la liderii care au adus plus valoare în anumite situaţii. Liviu Dragnea a avut şi lucruri bune şi lucruri rele. Ca exemplu de lucru bun, să nu uităm programul de guvernare şi câştigarea alegeilor din 2016.

Dăncilă şi limba engleză

Cum răspunde Viorica Dăncilă unei întrebări în limba engleză: Eu cred că avem datoria ca în România să fim mândri de limba noastră

O să vă răspund în română pentru că sunt foarte mulţi români care se uită la noi în acest moment şi nu aş vrea să ducem în derizoriu această dezbatere deschisă cu presa. Aproape toţi preşedinţii… Am să vă dau un exemplu, Angela Merkel în toate deplasările şi în toate întâlnirile cu alţi şefi de guvern vorbeşte în limba germană. Haideţi să nu încercăm să ducem o dezbatere serioasă în derizoriu.

Emmanuel Macron a mai spus ceva… a spus ceva de… Alianţa Nord- Atlantică. Noi nu suntem de acord cu Emmanuel Macron, deci haideţi să vedem lucrurile bine pe care putem să le luăm din abordarea fiecărui şef de stat sau de guvern. Deci, eu cred că avem datoria ca în România să fim mândri de limba noastră. Credeţi-mă că aş fi putut să vă răspund şi în engleză şi o să vedeţi că o să răspund şi în engleză, dar avem o dezbatere în care toţi românii trebuie să audă răspunsurile candidatului.



Memorandum pentru mutarea ambasadei la Ierusalim – îl veți semna?

Am spus atunci că sunt de acord cu mutarea ambasadei, în consens cu legislația națională și celelalte forțe politice. Cred că atâta timp cât partenerul nostru strategic, SUA, a mutat ambasada, cred că și noi puteam să avem această inițiativă. Voi cere din nou opiniile instituțiilor abilitate. Am cerut părerea ministerelor și a tuturor instituțiilor, dar a trecut o perioadă, nu e normal să avem o situație la momentul respectiv? O să respect legea și referitor la această măsură.

Explicaţii în legătură cu dinamitarea relaţiilor cu lumea arabă: E o dezinformare

Am o relaţie foarte bună cu ţările arabe, cu ţările din golf. Am văzut această dezinformare, am văzut că preşedintele Iohannis a spus că aceste e motivul pentru care nu am primit acel statut de membru nepermanent al consiliului de securitate ONU. Deci, din 193, 22 sunt state arabe. Ce a făcut preşedintele Iohannis să convingă celelalte state. Eu vă spun că am o relaţie foarte bună cu statele arabe. Mai mult, am deschis comerţul cu carne de oaie pentru statele arabe, au venit investitori dornici să investească în România.

Relaţia cu Moldova şi problema tinerilor

O altă întrebare a fost legată de unirea României cu Republica Moldova. Consideraţi că acest lucru este un obiectiv de țară?

Acest obiectiv a fost ratat și de Klaus Iohannis. Se poate realiza prin parcursul european al R. Moldova. Trebuie să-i ajutăm să începlinească condițiile pentru aderarea la UE, acest lucru ar duce la unire.



Cum îi convingeți pe tinerii care vor să plece din țară să vă voteze?

Nu aș vrea să plecăm de la o simplă constatare. Trebuie să creăm condiții pentru a se reîntoarce în țară. Le-aș spune că am luat măsuri bune pentru această țară, am crescut salarii, am crescut nivelul de trai, am crescut pensiile, am alocat fonduri pentru comunitățile locale. Cred că trebuie să avem condiții asemănătoare cu celelalte state membre. Voi fi un președinte care să fie și vocea celor care au plecat din țară, un președinte care a învățat să conjuge verbul „a construi”. Președintele României trebuie să-i facă să se simtă mândri că sunt români oriunde s-ar afla.



Despre angajarea fiului ei la Curtea de Conturi

Nu eu l-am angajat pe fiul meu la Curtea de Conturi, a fost angajat înainte să fiu eu premier. În același timp, vreau să vă spun un lucru. Haideți să nu mai legăm în permanență activitatea copiilor neapărat de părinți. Nu în toate cazurile este valabil. Fiul meu a fost foarte, foarte atacat în ultima perioadă. A avut o vină și pentru faptul că a fost adoptat. A fost tot vina lui. Probabil dacă-l lăsam într-un orfelinat nu avea toate aceste atacuri împotriva lui.



Este un copil care nu iese în spațiul public, nu l-ați văzut jignind pe nimeni și niciodată nu l-ați văzut să se raporteze la politică.

Nu vrea decât să îl las să-și urmeze cursul vieții lui. De multe ori, mi-a spus că pentru el faptul că mama sa este premier nu este un lucru foarte bun, pentru că de multe ori este izolat, de multe ori nu poate face lucruri pe care alți tiner, la vârsta lui, și le pemit.

Nu am cască, nu am prompter.

Mail către europarlamentari în care spunea că OUG 13 nu e periculoasă

La întrebarea depre mailul trimis de Viorica Dăncilă către europarlamentari în care scria că OUG 13 nu e periculoasă, Dăncilă a explicat:

„Nu eram premier, eram europarlamentar. Trebuia să explic se se întâmplă pentru că erau europarlamentari care denigrau România. Nu mai știu ce am scris într-un mail în 2017. Hai să vorbim de perioada când am fost premier.

Indiferent de ce se întâmplă în România, lucrurile trebuie rezolvate aici. Trebuia să-mi apăr țara și să arăt că România nu este așa cum încercau să o zugrăvească unii.

Mai susțineți OUG 13?

A fost declarată constituțională. Acum nu cred că e oportună.

Cum vedeți un partid care a avut la conducere un om cercetat penal și care a plecat de la conducere când a fost condamnat?

Justiția și-a spus cuvântul și nu am ce să comentez.

În momentul acesta avem un președinte care a încălcat Constituția, care a încălcat separația puterilor în stat.

Liviu Dragnea dacă a greșit a plătit. Dar ce se întâmplă cu Klaus Iohannis?

Ce articole din Constituție a încălcat Iohannis?

A încălcat decizia CCR care spunea că trebuie să numească „de îndată” miniștri interimari.

Vă simțiți responsabilă de depășirea cheltuielilor?

Noi ne încadram în limita de deficit până la sfârșitul anului. Anul trecut am închis în 2,96%, și anul acesta se întâmpla la fel.

Dăncilă, aroganţă la pătrat

Viorica Dăncilă versus aria cercului. Deşi spune că a dat meditaţii, candidata PSD nu a putut răspunde corect unei întrebări elementare

Jurnalist: Aţi menţionat că aţi dat meditaţii la matematică, aş fi vrut să vă întreb cum se calculează aria cercului dacă ne puteţi spune.

Viorica Dăncilă: Raza la pătrat.

Jurnalist: Este pi (π) înmulţit cu raza la pătrat.



Viorica Dăncilă: Pi (π) înmulţit cu raza la pătrat. Am dat meditaţii la matematică şi credeţi-mă că am putea, dacă aveţi timpul, să îmi veniţi alături să vedem cine ştie matematică. Sunt inginer şi toţi inginerii din România fac până în anul trei de matematică. Eu am făcut facultatea cinci ani. Contrar celor spuse, eu am terminat facultatea cu media 9. Bine, pentru unii li se pare o medie mică şi dacă vreţi să vorbim de matematică vă stau la dispoziţie după acest dialog cu presa.