Alianța USR-PLUS va depune plângere penală contra PSD pentru răspândirea de știri false

„În primul rând, pentru noi a fost o surpriză neplăcută, suntem foarte îngrijorați de ceea ce s-a întâmplat pentru cel puțin trei motive: primul ar fi că este o minciună. Noi, PLUS și Alianța USR PLUS, am anunțat încă de duminică seară/luni că sprijinul nostru în turul doi merge în mod clar către președintele Iohannis și o reafirm și eu acum, în numele PLUS, în numele Alianței USR PLUS, că îl vom sprijini în toată campania și vom îndemna susținătorii noștri să îl voteze pe președintele Iohannis, în turul doi”, a declarat Tudorache