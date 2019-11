Ana Birchall, la predarea mandatului: Ministerul Justiției a fost, de multe ori, sub asediu

”Am asistat numeroase autorități inclusiv din alte state pe anumite proceduri. Am și câștigat dintre ele. Nu pot să spun foarte mult public, de exemplu Popoviciu… Noi am câștigat în vară, e o procedură în derulare. Cred eu că ne-am îndeplinit datoria față de românii care au investit încredere în mine, care au investit încredere în toți profesioniștii din acest minister, pentru că, deși de multe ori Ministerul a fost sub asediu, și în ciuda multor presiuni, diverse interese, cred eu că am asigurat domnia legii și am asigurat respectul față de lege și de aplicarea legii”, a declarat Ana Birchall, fost ministru al Justiției în Cabinetul Dăncilă.