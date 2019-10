Florin Cîţu, aviz negativ pentru funcția de ministru al Finanțelor

”Mi-am început cariera la Banca Centrală a Noii Zeelande. În 2003 am venit la BNR unde am adus modelul de țintire a inflației care e folosit în prezent. Apoi am intrat în sectorul privat după care am intrat în politică. În primul rând vreau să mulțumesc colegilor din Comisia de Buget din Senat cu care am avut o colaborare foarte bună. Dacă uneori m-am mai aprins și am fost dur, îmi cer scuze. Sunt conștient că în noua mea poziție trebuie să am răbdarea de a asculta toate opiniile, chiar dacă poate că nu voi fi de acord cu toate.

Guvernul Orban este unul de tranzitie și trebuie evaluat prin acest filtru. Intrăm într-o nouă etapă în care avem un singur obiectiv: eradicarea sărăciei din România. Numai într-o Românie liberală se poate asigura bunăstarea cetățenilor. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este rectificarea bugetară. Îmi pastrez opinii. Vă anunț din start ca ușa mea va fi pentru dumeavoastră deschisă.”, a spus Cîțu în deschiderea prezentării.