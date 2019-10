Orban îşi doreşte ca, săptămâna viitoare, să avem guvern

Premierul desemnat, Ludovic Orban a declarat, duminică, că îşi doreşte ca săptămâna viitoare să avem un guvern. El a stabilit mai multe strategii pentru a combate un boicot din partea senatorilor și deputaților PSD, dar şi pentru a mobiliza parlamentarii.

”Am stabilit o strategie în cazul în care ne vom confrunta cu un boicot. Am prgătit o strategie de mobilizare, am introdus în Programul de Guvernare lucruri solicitate de partenerii de a combate un boicot din partea PSD, dar şi pentru a mobiliza parlamentarii. discuţii, am mai făcut o evaluare pe fiecare partener şi o evaluare a situaţiei în plan parlamentar şi am mai stabilit exact cu cine vom vorbi săptămâna viitoare”, a declarat Ludovic Orban.

Ludovic Orban a mai spus că învestirea Guvernului ar trebui să se facă cât mai repede.

”E stare de necesitate. România are nevoie de un guvern cu depline puteri, un guvern legitimat prin votul Parlamentului, un guvern care să rezolve marile probleme cu care ne confruntăm în situaţia de astăzi. Obiectivul nostru este săptămâna viitoare să avem guvern”, a mai afirmat Orban.