Iohannis, așteptat cu nominalizarea premierului

Preşedintele Klaus Iohannis va avea, astăzi, o nouă rundă de consultări cu liderii partidelor din actuala Opoziție politică în vederea formării unui nou guvern.

La finalul discuțiilor, Klaus Iohannis este așteptat să anunțe numele celui însărcinat să alcătuiască o echipă executivă. Cel mai probabil, acesta va fi liderul PNL, Ludovic Orban.



Imediat după destituirea cabinetului condus de social-democrata Viorica Dăncilă, Klaus Iohannis a spus că nu va mai încredința PSD noua guvernare.

Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE, a declarat, după consultările de luni cu Klaus Iohannis, că acesta discută cu partidele pentru că vrea să vadă dacă viitorul premier și guvern întrunesc majoritatea în Parlament. Tăriceanu a spus că ALDE nu va vota noul Executiv dacă PMP va face parte din el.

Totodată, Eugen Tomac a anunțat că s-a întâlnit, luni la Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis. Acesta a reiterat șefului statului condițiile PMP pentru susținerea unui nou Executiv, precizând că discuțiile despre viitorul Cabinet de miniștri vor fi purtate împreună cu premierul desemnat.



Pro România vrea un cinstit

Și liderul Pro România a mers, luni, la o discuție cu Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, după ce la consultările de vineri a lipsit.„Nu puteam să îi spun absolut altceva decât ceea ce am spus și public și anume că am făcut un lucru bun că am dat jos Guvernul Dăncilă, pentru că era un guvern incompetent și corupt. Mai departe mi-aș dori să vedem un guvern cinstit și competent care vine. Un guvern doar al unui singur partid care are mai puțin de 100 de parlamentari în Parlament eu nu văd cum poate să guverneze. Poate nu mă pricep la politică, poate nu știu să guvernez, dar să guvernezi cu 100 de parlamentari din 465 nu îmi dau seama cum poți să îți treci bugetul și legi importante pe care oamenii le așteaptă”, a explicat, ulterior consultărilor, Victor Ponta la Digi 24.

În schimb, USR a stabilit, luni seara, în cadrul unei întruniri a liderilor partidului, că la noua rundă de consultări de la Cotroceni, marți, cu președintele Klaus Iohannis va merge cu un mandat clar pentru stabilirea unui calendar pentru alegeri anticipate.