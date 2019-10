PSD nu participă la consultările de la Cotroceni

PSD nu va participa astăzi la consultările programate de preşedintele Klaus Iohannis cu partidele politice. Deşi iniţial, preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunţat că social-democraţii vor merge la consultări, în cursul serii de joi a revenit şi a precizat, într-o intervenţie televizată, că PSD nu va merge la aceste consultări. Ea a spus că nu există o poziţie a CExN în acest sens, iar o şedinţă a acestui for statutar al PSD este programată pentru vineri la ora 18.00 – adică după ora la care reprezentanţii partidului sunt programaţi la consultări cu preşedintele.

”De ce să mă duc mâine la Cotroceni? Partidul meu este invitat, ultimul pe listă, ca pondere suntem mai mare, nu suntem totuşi ultimul partid. Nu se duce partidul. Eu sper ca nimeni să nu facă această greşeală şi să treacă peste decizia partidului. Pentru a merge la Cotroceni, trebuie să avem un mandat de la Comitetul Executiv Naţional. În momentul în care premierul desemnat de Iohannis ar semna Pactul pentru România, adică să nu taie pensii, salarii etc. Atunci am susţine şi noi premierul, pentru că în primul rând am susţine oamenii. Viorica Dăncilă a completat: ”Dacă este un om corect şi tine la oameni şi nu vrea să ia măsuri împotriva oamenilor, l-am susţine”, a spus Dăncilă.

Programul consultărilor de la Cotroceni

Delegaţiile partidelor parlamentare merg vineri, la consultările convocate de preşedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea unui candidat pentru funcţia de premier, dar şi pentru discuţii pe tema alegerilor anticipate

Programul consultărilor va fi următorul: