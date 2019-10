Paleologu: În Constituţie scrie că se pot organiza alegeri anticipate, dar ştim cu toţii că este pură ficţiune

„În Constituţie scrie că se pot organiza alegeri anticipate, dar ştim cu toţii că este pură ficţiune, că nu se pot organiza alegerei anticipate că este destul de complicat.Preşedintele nu are posibilitatea de a dizolva Parlamentul pur şi simplu când constată că Parlamentul nu mai corespunde voinţei populare. Situaţia actuală este o situaţie care între Parlament şi societate este o prăpastoie. Prăpastia am putut-o vedea la legerile din 26 mai din acest an. Alegerile anticipate sunt un instrument indispensabil pentru a soluţiona asemenea situaţii de criză”, a mai spus Paleologu.