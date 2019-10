Deputatul PNL Florin Roman: Avem peste 7.000 de criminali, violatori și tâlhari liberi pe străzile României

”PNL solicita PSDancila abrogarea in regim de urgentă a recursului compensatoriu. Solicitam totodata discutarea in regim de urgentă a proiectelor depuse de PNL in parlament, pentru sistemul de găsire urgentă a copiiilor dispăruți, pentru detenție pe viața pentru cei care ucid femei gravide și copii, introducerea brățărilor electronice. Fiecare ora de întârziere înseamnă noi drame pe străzile României, unde nimeni nu mai este in siguranța!”, susține deputatul PNL