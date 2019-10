Liberalii vor să depună azi moțiunea de cenzură

„Avem nevoie de o guvernare performantă pentru români și România. O astfel de guvernare poate s-o livreze PNL. Momentul vine și vine repede. Trebuie să facem un lucru foarte greu, să recâștigăm încrederea românilor.(…) Ceea ce trebuie să facem noi este să reconstruim România și o s-o facem împreună. Întrebarea legitimă care se pune acum este putem? (sala răspunde – da – n.r.) Putem împreună. Și am dovedit-o”, a spus Klaus Iohannis la reuniunea liberalilor din Ardeal.