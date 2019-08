Firme din Start-Up Nation nefinanţate

Start Up Nation este un proiect pe care ALDE l-a susţinut pentru a fi implementat încă din campania pentru alegerile parlamentare din 2016. Proiectul a dovedit că are un succes răsunător în rândul mediului de afaceri, al românilor cu spirit întreprinzător, motiv pentru care el trebuie să continue, nu trebuie să fie afectat de rectificare. Înţelegem că există dificultăţi de natură financiară în acoperirea deficitului bugetar. Am acceptat acest lucru, dar nu credem că soluţia este amputarea politicilor publice fundamentale şi a programului de investiţii, a conchis Gerea.