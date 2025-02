(VIDEO) Un portavion american s-a ciocnit de o navă în Marea Mediterană

Portavionul USS Harry S. Truman s-a ciocnit miercuri noaptea cu o mare navă comercială în vecinătatea Port Said, Egipt, în Marea Mediterană.



„Portavionul din clasa Nimitz USS Harry S. Truman (CVN 75) a fost implicat într-o coliziune cu nava comercială Besiktas-M la 11:46 p.m., ora locală, pe 12 februarie. Opera în vecinătatea Port Said, Egipt, în Marea Mediterană”, se arată într-un comunicat al U.S.

Un oficial american a confirmat că incidentul a avut loc în timp ce transportatorul era în afara Port Said, așteptând să intre pe Canalul Suez pentru a tranzita înapoi în Marea Roșie.

Portavionul de 100.000 de tone a intrat în coliziune cu vasul comercial de 53.000 de tone Besiktas-M, o navă de marfă sub pavilion panamez.



La bordul transportatorului, cu un echipaj de 5.000 de marinari, nu există raportate răniri, nici inundații, iar incidentul este în curs de anchetă.



Un alt oficial american a spus că daunele aduse transportatorului american sunt deasupra liniei de plutire. Nu este clar care va fi impactul asupra operațiunilor transportatorului.

Portavionul și grupul său de atac operau în Marea Roșie

Besiktas-M a fost avariat, dar nu semnificativ, și se află sub propria propulsie. Nu au fost răniți în rândul echipajului navei.

Truman este alimentat de două reactoare nucleare și patru sisteme de propulsie, iar declarația Flotei a șasea spunea că instalațiile de propulsie ale navei nu au fost afectate și se spune că se află într-o „stare sigură și stabilă”.



Portavionul și grupul său de atac operau în Marea Roșie de la mijlocul lunii decembrie, ca parte a misiunii de a contracara atacurile militanților Houthi lansate din Yemen asupra navelor comerciale care tranzitează calea navigabilă vitală.



Transportatorul a ajuns la o bază navală din Creta la începutul săptămânii, o pauză rară pentru grupul de atac care a fost în operațiuni constante, deși ritmul a scăzut pe măsură ce încetarea focului Israelului cu Hamas a intrat în vigoare la mijlocul lunii ianuarie.



Houthii au susținut că atacurile lor asupra transportului maritim au fost efectuate în sprijinul Hamas, potrivit abcnews.go.com.

Citește și: SUA îl lovește pe procurorul șef al Curții Penale Internaționale cu sancțiuni după ordinul lui Trump