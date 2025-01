(VIDEO) Ziua învestirii. Biden l-a primit pe Trump la Casa Albă

Donald Trump depune jurământul în calitate de preşedinte al Statelor Unite. Îşi începe astfel cel de-al doilea mandat şi încheie una dintre cele mai uimitoare reveniri politice din istoria Americii.

Ziua învestirii este, prin tradiţie, dedicată în mare parte fastului şi ceremonialului. Un preşedinte părăseşte Casa Albă, iar altul se instalează. Dar Donald Trump, un republican, s-a angajat, de asemenea, să semneze în prima sa zi în funcţie şi o serie de ordine executive pe teme care variază de la securitatea frontierelor la producţia de petrol şi gaze.

Donald Trump va depune jurământul în prezenţa preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie a Statelor Unite, John Roberts, la ora locală 12 p.m. (19.00, ora României).

Trump va depune luni jurământul în calitate de al 47-lea preşedinte al SUA în Rotonda Capitoliului Statelor Unite, după ce frigul aspru prognozat a determinat organizatorii să mute ceremonia sub cupola neoclasică a clădirii, pentru prima dată în patru decenii.

Preşedintele Joe Biden şi prima-doamnă Jill Biden i-au întâmpinat pe preşedintele ales Donald Trump şi pe soţia sa Melania Trump la Casa Albă, după slujba la Biserica Episcopală St. John. La rândul lor, vicepreşedinta Kamala Harris şi soţul ei Doug Emhoff i-au întâmpinat pe vicepreşedintele ales JD Vance şi pe soţia sa Usha Vance la Casa Albă, relatează CNN.

JUST IN: Pres. Biden and first lady Jill Biden greeted President-elect Donald Trump and Melania Trump back to the White House.



"Welcome home," Pres. Biden was heard saying.



