(VIDEO) Qatarul și SUA anunță un armistițiu în Gaza și un acord de eliberare a ostaticilor

Qatarul și SUA au anunțat ieri, un acord de încetare a focului și de eliberare a ostaticilor între Israel și Hamas. Cele douî țări considerî că astfel se va deschide calea pentru încheierea definitivă a războiului din Gaza.

După ce mediatorii au declarat anterior că s-a ajuns la un acord, biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a avertizat că unele probleme din cadru au rămas „nerezolvate”, deși și-a exprimat speranța că „detaliile vor fi finalizate în această seară”.

Netanyahu a vorbit miercuri cu președintele american Joe Biden și cu președintele ales Donald Trump pentru a le mulțumi pentru ajutorul acordat la încheierea acordului, a declarat biroul său, potrivit France 24.



Președintele israelian Isaac Herzog, care deține un rol în mare parte ceremonial, a declarat că înțelegerea a fost „mișcarea corectă” de a aduce înapoi ostaticii capturați în timpul atacului Hamas din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul. Acel atac, cel mai mortal din istoria israeliană, a dus la moartea a 1.210 de persoane, majoritatea civili, potrivit unui număr AFP de cifre oficiale israeliene.

46.707 de persoane au murit în Gaza

Campania israeliană care a urmat a distrus o mare parte din Gaza, ucigând 46.707 de persoane, majoritatea civili, potrivit cifrelor de la Ministerul Sănătăţii din teritoriul condus de Hamas, pe care ONU le consideră de încredere.

Prim-ministrul Qatar, șeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, a declarat miercuri într-o conferință de presă că „cei doi beligeranți din Fâșia Gaza au ajuns la un acord”, adăugând că încetarea focului dintre ei va intra în vigoare duminică. „Sperăm că aceasta va fi ultima pagină a războiului și sperăm că toate părțile se vor angaja să pună în aplicare toți termenii acestui acord”, a spus premierul.



Biden, între timp, s-a declarat „profund mulțumit că a venit această zi”, considerând negocierile ca fiind „cele mai dure” din cariera sa. El a adăugat că o a doua fază a acordului, încă nefinalizată, va aduce „un capăt definitiv al războiului”, spunând că este „încrezător” că acordul va fi valabil.

Acordul primit cu bucurie

Manifestanții de la Tel Aviv care cer eliberarea ostaticilor au fost acceptați pe măsură ce știrile despre acord s-au răspândit, în timp ce mii de oameni din Gaza au sărbătorit acordul raportat. „Nu-mi vine să cred că acest coșmar de mai bine de un an se apropie în sfârșit de sfârșit. Am pierdut atât de mulți oameni, am pierdut totul”, a spus Randa Sameeh, o tânără de 45 de ani, strămutată din casa ei din Orașul Gaza. Hamas a spus că încetarea focului este „rezultatul statorniciei legendare a marelui nostru popor palestinian și al rezistenței noastre curajoase în Fâșia Gaza”.



Presiunea de a pune capăt luptei s-a intensificat în ultimele zile, pe măsură ce mediatorii Qatar, Egipt și Statele Unite și-au intensificat eforturile de a consolida un acord. Șeicul Mohammed din Qatar a declarat miercuri că cele trei țări vor monitoriza punerea în aplicare a încetării focului prin intermediul unui organism cu sediul la Cairo.

Trump salută acordul

Biden a spus că acordul va „aloca asistența umanitară atât de necesară civililor palestinieni și va reuni ostaticii cu familiile lor”. Militanții palestinieni au luat ostatici 251 de persoane în timpul atacului din 7 octombrie, dintre care 94 sunt încă ținute în Gaza, inclusiv 34 despre care armata israeliană spune că sunt morți.

Acordul a venit după luni de încercări eșuate de a pune capăt celui mai mortal război din istoria Gazei și cu câteva zile înainte de inaugurarea succesorului lui Biden, Trump, care a salutat acordul chiar înainte ca acesta să fie anunțat oficial de Casa Albă.

Trimisi atât din noua administrație a lui Trump, cât și din cea ieșită a lui Biden au fost prezenți la ultimele negocieri.

Trump își arogă succesul acordului

„Acest acord EPIC de încetare a focului ar fi putut avea loc doar ca urmare a Victoriei noastre istorice din noiembrie” la alegerile din SUA, a spus Trump pe rețelele de socializare.



Președintele ales a adăugat că Casa sa Albă va „continua să lucreze îndeaproape cu Israelul și aliații noștri pentru a se asigura că Gaza NICIODATĂ nu va mai deveni un refugiu sigur pentru teroristi”.



Însă un membru de extremă-dreapta al cabinetului lui Netanyahu, ministrul de Finanțe Bezalel Smotrich, a declarat înainte de votul asupra acordului că este o „acord rău și periculos pentru securitatea statului Israel”.

Ajutor necesar

Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a subliniat „importanța accelerării intrării ajutorului umanitar urgent” în Gaza, în timp ce a salutat vestea acordului.



Serviciul de știri Al-Qahera, legat de stat, a citat o sursă de securitate spunând că coordonarea este „în desfășurare” pentru redeschiderea punctului de trecere Rafah de la granița Gaza cu Egiptul, pentru a permite intrarea ajutoarelor.

Războiul a lăsat o mare parte din Fâșia Gaza în ruine și a strămutat marea majoritate a populației sale



Agenția ONU pentru refugiați palestinieni, UNRWA, care se confruntă cu o interdicție israeliană a activităților sale care va intra în vigoare la sfârșitul acestei luni, a declarat că va continua să ofere ajutorul atât de necesar.



Șeful UNRWA, Philippe Lazzarini, a salutat vestea acordului într-o postare pe X. „Mulți au sperat în acest moment în ultimele 15 luni”, a spus el. „Ceea ce este necesar este acces rapid, nestingherit și neîntrerupt umanitar și provizii pentru a răspunde la suferințele uriașe cauzate de acest război”.

