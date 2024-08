(VIDEO) Biden și Harris îi salută pe americanii eliberați după schimbul de prizonieri

Președintele Joe Biden și Kamala Harris i-au întâmpinat pe americanii eliberați din Rusia după schimbul de prizonieri, potrivit The Guardian.

Într-o seară mohorâtă la baza forțelor aeriene Andrews, Evan Gershkovich, Paul Whelan și Alsu Kurmasheva au pășit pe pământul american.

Joe Biden și Kamala Harris s-au întâlnit cu reporterul Wall Street Journal Evan Gershkovich și alți doi prizonieri americani eliberați la doar câteva ore după ce Washingtonul și Moscova au încheiat cel mai mare schimb de prizonieri de la războiul rece.



La baza forțelor aeriene Andrews de lângă Washington DC, Gershkovich și ceilalți prizonieri eliberați, fostul marinar Paul Whelan și jurnalistul Alsu Kurmasheva, au debarcat dintr-un avion Bombardier din Turcia. El au fost întâmpinați de familiile lor și de președintele și vicepreședintele SUA.

Aproape un deceniu în captivitate în Rusia

Sute de jurnalişti au venit la bază pentru a vedea pentru prima dată deţinuţii eliberaţi care, împreună, petrecuseră aproape un deceniu în captivitate rusă. Ei se numărau printre cei 16 prizonieri americani, dizidenți ruși și germani eliberați de Rusia, în schimbul a opt ruși eliberați de SUA, Germania, Norvegia, Slovenia și Polonia. Printre cei care s-au întors în Rusia se numărau o serie de spioni sub acoperire și un asasin FSB condamnat pe care Vladimir Putin căutase obsesiv să-l elibereze din închisoarea germană de ani de zile.

Evan Gershkovich a stat 500 de zile în închisorii din Rusia

Gershkovich, care a fost reținut pentru puțin sub 500 de zile sub acuzația de spionaj în Rusia, a fost întâmpinat de mama sa, Ella, tatăl Mihail și sora sa Danielle.



Familia lui Gershkovich a spus mai devreme într-o declarație: „Am așteptat 491 de zile pentru eliberarea lui Evan și este greu de descris cum se simte astăzi. Abia așteptăm să-i oferim cea mai mare îmbrățișare și să-i vedem de aproape zâmbetul dulce și curajos. Cel mai important acum este să am grijă de Evan și să fim din nou împreună. Nicio familie nu ar trebui să treacă prin asta, așa că împărtășim ușurarea și bucuria astăzi cu familiile lui Paul și Alsu.”

Whelan a stat mai mult de 5 ani în inchisoare

Whelan, care a fost reținut în 2018 sub acuzația de spionaj și a executat mai mult de cinci ani în arest preventiv și apoi într-o colonie de muncă, s-a întâlnit cu sora sa Ellen.



„Paul Whelan nu mai este într-o colonie de muncă rusă, dar nu este acasă”, a scris familia sa într-un comunicat. „În timp ce Paul a fost închis pe nedrept în Rusia, și-a pierdut casa. Și-a pierdut locul de muncă. Nu suntem siguri cum cineva depășește aceste pierderi și reintră în societate după ce a fost ostatic. Suntem recunoscători pentru eforturile tuturor de a-l ajuta pe Paul în timp ce era plecat. Sperăm că veți continua să-l ajutați oferindu-i lui Paul spațiul și intimitatea de care are nevoie în timp ce își reconstruiește viața. Este povestea lui Paul de spus și o va spune când va putea.”

Alsu Kurmasheva s-a reunit cu soțul și copiii săi

Alsu Kurmasheva a fost arestată sub acuzația că nu s-a înregistrat ca agent străin. Apoi a fost acuzată de răspândire de informații false despre armata rusă. Ea a fost condamnată la peste șase ani de închisoare. Jurnalistul Radio Europa Liberă s-a reunit cu soțul ei, Pavel Baturin, și cei doi copii ai săi, Bibi și Miriam.

Putin și-a dorit eliberarea lui Krasikov

SUA au lucrat luni de zile pentru a încerca să-l elibereze pe Gershkovich, care a fost arestat în martie 2023 în timp ce transmitea din orașul Ekaterinburg. El a fost condamnat luna trecută la 16 ani de închisoare pentru spionaj. A pledat nevinovat, iar Wall Street Journal și guvernul SUA au respins acuzațiile ca o prostie.



Mulți observatori au legat arestarea lui de o politică rusă care echivalează cu luarea de ostatici, în vederea creșterii presiunii asupra țărilor occidentale pentru a elibera spioni, hackeri și asasinii ruși.



Putin a precizat de mult timp că este deschis la un schimb, dar a insistat că Krasikov este ținta lui numărul 1. Putin a devenit „maniacal” în ceea ce privește recuperarea lui Krasikov, potrivit unei surse care cunoaște discuțiile de la Kremlin. „A fost un simbol că nu ne abandonăm poporul”, a spus sursa.

Citește și: Când se termină reabilitarea canalului colector de pe strada Râului?