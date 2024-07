(VIDEO) Maduro din Venezuela, declarat câștigător la prezidențiale

Președintele Nicolás Maduro a câștigat alegerile prezidențiale din Venezuela, potrivit rezultatelor parțiale publicate de consiliul electoral.

Șeful Consiliului Electoral Național (CNE), Elvis Amoroso, un apropiat al lui Maduro, a declarat că, după numărarea a 80% din voturi, președintele Maduro a avut 51,20% , față de 44,02% pentru principalul său rival.

Opoziția venezueleană a susținut o fraudă pe scară largă în numărarea voturilor și a promis că va contesta rezultatul.

Opoziția s-a unit în spatele candidatului Edmundo González pentru a-l detrona pe Maduro după 11 ani la putere.

Realegerea sa a fost un „triumf al păcii și stabilității”

Adresându-se susținătorilor de la Caracas, Maduro a spus că realegerea sa a fost un „triumf al păcii și stabilității”.

El a lăudat sistemul electoral din Venezuela, descriindu-l ca fiind transparent, și a batjocorit opoziția, despre care a spus că „plânge fraudă” la fiecare alegere.

Opoziția a trimis mii de martori în secțiile de votare din toată țara pentru a-și putea anunța propriul număr de voturi, potrivit BBC.

Cu toate acestea, o purtătoare de cuvânt a coaliției conduse de González a spus că martorii lor au fost „forțați să plece” de la multe secții de votare.

De asemenea, opoziția le-a cerut susținătorilor să rămână de veghe la centrele de vot pentru a verifica procesul de numărare în „orele decisive” de la închidere, pe fondul temerilor larg răspândite că guvernul va încerca să fure votul.

Partidul socialist PSUV, de 25 de ani la putere

Mulți alegători au spus că își doresc schimbarea după 25 de ani în care partidul socialist PSUV a fost la putere – mai întâi sub conducerea regretatului președinte Hugo Chávez, și după moartea acestuia de cancer în 2013, sub Nicolás Maduro.

Sub conducerea lor, PSUV a câștigat controlul nu doar asupra executivului și legislativului, ci și asupra unei mari părți a sistemului judiciar.

Ultimele alegeri din 2018 au fost respinse pe scară largă ca fiind nici libere, nici corecte și a existat o teamă larg răspândită în perioada premergătoare acestor alegeri că sondajul ar putea fi, de asemenea, afectat de nereguli.

Aceste temeri au fost alimentate și mai mult de președintele Maduro, care a spus că va câștiga „prin cârlig sau prin escroc”.

Sondajele de opinie i-au dat lui González un avantaj larg față de Maduro

Cu toate acestea, opoziția a dat o notă pozitivă la alegeri, argumentând că, dacă susținătorii lor s-ar prezenta în masă, guvernului ar fi foarte greu să „fure alegerile”.

Votul în Venezuela este electronic. Alegătorii dau cu pumnul pe un buton alocat candidatului lor preferat pe un aparat de vot.

Rezultatele electronice sunt trimise la sediul CNE, dar aparatul tipărește și o chitanță pe hârtie care este apoi pusă într-o urna de vot.

Prin lege, părțile au voie să trimită martori la numărarea acestor chitanțe pe hârtie efectuată la fiecare secție de votare, dar mulți au fost împiedicați să facă acest lucru.

Opoziţia a spus că a primit acces la mai puţin de o treime din chitanţele tipărite.

Planul lor fusese să monitorizeze aceste conturi pentru a vedea dacă se încadrează cu rezultatele anunțate de CNE.