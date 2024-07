Adunată la Camp David, familia lui Biden îi spune să rămână în cursă și să continue să lupte

Familia președintelui Joe Biden a folosit o adunare de duminică la Camp David pentru a-l îndemna să rămână în cursă și să continue să lupte în ciuda performanței sale îngrozitoare în dezbateri. Unii membri au criticat modul în care personalul său l-a pregătit pentru confruntare, potrivit a patru persoane familiare cu discuțiile.



Biden și-a petrecut ziua sechestrat cu prima doamnă Jill Biden, copiii și nepoții săi, potrivit AP News. A fost o excursie programată anterior la retragerea prezidențială din Maryland pentru o ședință foto cu Annie Leibovitz pentru viitoarea Convenție Națională Democrată.



Dar întâlnirea a fost și un exercițiu în încercarea de a descoperi cum să potolească anxietatea democrată care a explodat după spectacolul de joi.



Deși familia lui era conștientă de cât de slab a avut rezultate împotriva lui Donald Trump, ei continuă, de asemenea, să creadă că este cea mai bună persoană care să-l învingă pe presupusul candidat republican. De asemenea, ei cred că este capabil să facă meseria de președinte încă patru ani, potrivit persoanelor care nu au fost autorizate să vorbească public despre discuțiile interne și au vorbit cu The Associated Press sub anonimat.

Familia îl îndeamnă pe președinte să nu renunțe

Printre cei mai vocali: Jill Biden și fiul Hunter, la care președintele a apelat de mult pentru sfaturi. Ambii cred că președintele nu ar trebui să se îndepărteze atunci când este în jos și cred că se poate întoarce de la ceea ce ei văd ca o performanță slabă. Familia a întrebat cum a fost pregătit pentru dezbatere de către personal și s-a întrebat dacă ar fi putut face ceva mai bun, au spus oamenii.



Campania lui Biden și-a petrecut zilele de la dezbatere – în care a părut răgușit, a încetat și uneori a dat răspunsuri complicate – lucrând pentru a menține donatorii și surogații la bord, în timp ce democrații se întrebau din ce în ce mai mult dacă ar trebui să rămână în cursă.

În acest moment al procesului de delegare, Biden ar trebui probabil să decidă să renunțe pentru a exista un nou nominalizat. Iar oamenii pe care îi ascultă cel mai mult din lume – soția și fiul său – îi spun să rămână în ea.



Chiar înainte de dezbatere, vârsta președintelui democrat, de 81 de ani, a fost o problemă pentru alegători, iar confruntarea la orele de maximă audiență părea să întărească preocupările profund înrădăcinate ale publicului înaintea poate cea mai mare audiență pe care o va avea în cele patru luni până în ziua alegerilor. CNN a spus că peste 51 de milioane de oameni au urmărit dezbaterea.

Democrații de seamă îl susține pe președinte

În timp ce președintele era înghesuit cu familia sa, democrații de seamă s-au adunat duminică pentru a oferi o demonstrație publică de sprijin pentru campania sa.



„Nu cred că Joe Biden are o problemă de conducere în următorii patru ani”, a spus un aliat apropiat, reprezentantul democrat James Clyburn din Carolina de Sud. „Joe Biden ar trebui să continue să candideze.”



Senatorul Raphael Warnock, un ministru democrat și baptist din Georgia, a spus că au existat „mai mult de câteva duminici în care aș fi vrut să fi predicat o predică mai bună”, relaționând experiența cu performanța de dezbatere a lui Biden.



„Dar după ce s-a terminat predica, era datoria mea să întruchipez mesajul, să apar pentru oamenii pe care îi slujesc. Și asta a făcut Joe Biden toată viața”, a spus Warnock. A fost un ecou al mesajului celorlalți susținători că Biden a avut o dezbatere proastă, dar o viață întreagă de bună guvernare.

Warnock, la fel ca Clyburn și alții, s-au referit la numeroasele minciuni ale lui Trump în timpul dezbaterii – defecțiuni pe care Biden și moderatorii dezbaterii nu le-au verificat adesea de pe scenă – inclusiv despre atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului de către susținătorii lui Trump, imigrație. și rezultatul alegerilor din 2020.



„De câte ori i se mișca gura, mințea”, a spus Warnock despre Trump.

Alți democrați au vâzut dezbaterea ca pe un eșec

Însă unii democrați a răsărit îngrijorarea că campania lui Biden și Comitetul Național Democrat nu au luat în serios impactul dezbaterii.



Fostul senator din Iowa, Tom Harkin, care a servit mai bine de două decenii cu Biden în Senat, a numit dezbaterea „un dezastru din care Biden nu se poate recupera”.



Harkin a sugerat că senatorii democrați din cursele esențiale și „poate că toți senatorii democrați în exercițiu ar trebui să scrie o scrisoare către Biden în care îi cere să-și elibereze delegații și să se retragă, astfel încât convenția să poată alege un nou candidat”, conform unui e-mail către susținători care a fost obținut de The Associated Press. 2



„Acesta este un moment periculos și este mai important decât ego-ul sau dorințele lui Joe Biden de a rămâne președinte”, a concluzionat Harkin.

Apel al democraților

Dar președintele DNC, Jaime Harrison, și managerul de campanie al lui Biden, Julie Chavez Rodriguez, au susținut o convorbire sâmbătă după-amiază cu zeci de membri ai comitetului din toată țara – un grup format din unii dintre cei mai influenți membri ai partidului – unde au oferit o evaluare optimă a drumului înainte și nu a dat nicio șansă celorlalți aflați la apel să răspundă cu întrebări.



Mai mulți membri ai comitetului la apel, cei mai mulți au acordat anonimatul pentru a vorbi despre discuția privată, au descris senzația că li s-a cerut să ignore o situație dificilă.



„Au fost o serie de lucruri care ar fi putut fi spuse în abordarea situației. Dar noi nu am înțeles asta. Eram cu pe un butoi de pulbere”, a spus Joe Salazar, un membru ales al DNC din Colorado, care a fost la apel.

