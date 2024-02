Putin i-a făcut cadou o mașină lui Kim Jong Un

Președintele rus Vladimir Putin i-a făcut cadou o mașină omologului său nord-coreean Kim Jong Un, a declarat marți presa de stat. Este un alt semn de încălzire a legăturilor dintre cele două țări care au ridicat îngrijorări în Statele Unite, potrivit CNN.

Mașina de fabricație rusă pentru uzul personal al lui Kim a fost livrată duminică de o delegație rusă, potrivit Agenției Centrale de Știri din Coreea (KCNA). Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că mașina este un Aurus. Această marcă este a producătorului auto de lux fondat în 2018 pentru a produce mașinile oficiale de stat ale Rusiei.

Sora lui Kim, Kim Yo Jong, i-a mulțumit lui Putin în numele fratelui. „Cadoul servește ca o demonstrație clară a relațiilor personale speciale dintre liderii de vârf din (Coreea de Nord) și Rusia”, potrivit KCNA.

Oficialii serviciilor de informații americane sunt din ce în ce mai preocupați de implicațiile pe termen lung a ceea ce pare a fi un nou nivel de parteneriat strategic între Coreea de Nord și Rusia.

‼️🇷🇺🤝🇰🇵 Vladimir #Putin gave Kim Jong-un an Aurus



And we saw in detail how the first acquaintance with this car took place pic.twitter.com/pPCNemntbu