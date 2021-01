Trump, acuzat oficial de ”incitare la insurecție”

Camera Reprezentanților a introdus, luni, oficial rezoluția pe baza căreia ar urma să fie destituit președintele Donald Trump, fiind acuzat de ”incitare la insurecție” pentru rolul său în evenimentele de la Capitoliu de săptămâna trecută, transmite CNN.

Rezoluția de punere sub acuzare pe care Camera este pregătită să o voteze la sfârșitul acestei săptămâni este primul pas al democraților către a face din Trump primul președinte din istorie care este acuzat de două ori. Articolul unic de punere sub acuzare subliniază afirmațiile false repetate ale lui Trump că a câștigat alegerile și discursul său față de mulțime în 6 ianuarie înainte ca revoltatorii pro-Trump să încalce Capitolul. De asemenea, a citat și discuția lui Trump cu secretarul de stat republican din Georgia, unde președintele l-a îndemnat să „găsească” suficiente voturi pentru ca el să câștige statul. „În toate acestea, președintele Trump a pus grav în pericol securitatea Statelor Unite și a instituțiilor sale de guvernare”, spune rezoluția. "El a amenințat integritatea sistemului democratic, a interferat cu tranziția pașnică a puterii și a pus în pericol o ramură guvernamentală echivalentă. Prin urmare, și-a trădat încrederea în calitate de președinte, spre vătămarea manifestă a poporului Statelor Unite". Rezoluția a menționat, de asemenea, al 14-lea amendament al Constituției, menționând că „interzice oricărei persoane care s-a„ angajat în insurecție sau rebeliune împotriva „Statelor Unite” să dețină funcții. Democrații au încercat luni să adopte o rezoluție din partea reprezentantului Jamie Raskin din Maryland, îndemnând luni Pence și Cabinetul să invoce al 25-lea amendament. Liderul majorității Camerei Steny Hoyer a cerut acordul unanim pentru a aduce rezoluția, dar reprezentantul GOP din Virginia de Vest, Alex Mooney, s-a opus cererii. Pelosi a declarat că democrații vor lua măsuri pentru a aduce marți rezoluția pentru un vot la sol. Democrații fac apel la Pence să răspundă în termen de 24 de ore, a spus ea. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, democrații vor aduce hotărârea de punere sub acuzare. Momentul unui vot de destituire este încă fluid, deși se așteaptă să se întâmple miercuri sau joi.