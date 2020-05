Decizie șocantă a lui Trump: SUA pun capăt relației cu Organizația Mondială a Sănătății, considerată ”marioneta Chinei”

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că SUA pun capăt relației cu Organizația Mondială a Sănătății, acuzând-o că a devenit, în esență, ”marioneta Chinei” și nu a luat nicio măsură privind reformarea sa, după problemele apărute odată cu pandemia de coronavirus, potrivit Reuters, preluata de Hotnews.

Liderul de la Casa Albă a precizat că fondurile pe care partea americană le acorda OMS vor fi redirecționate către alte organisme.

În conferința de presă susținută vineri la Rose Garden, Trump a reluat acuzațiile privind modul în care organizația a gestionat pandemia de coronavirus și a afirmat că OMS a făcut jocurile Chinei, dezinformând lumea întreagă cu privire la apariția virusului.

Trump: „China are control total asupra OMS”

„China are control total asupra OMS în ciuda faptului că Beijingul contribuie cu doar 40 de milioane de dolari pe an, în timp ce SUA au plătit aproximativ 450 de milioane de dolari anual. Am prezentat în detaliu reformele pe care trebuia să le facă și am discutat direct cu ei, dar au refuzat să le pună în aplicare”, a declarat Trump.

La 15 aprilie, preşedintele Donald Trump anunţa suspendarea contribuţiei SUA la Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) pe motivul „proastei gestionări” a pandemiei noului coronavirus.

„Dacă OMS şi-ar fi făcut treaba şi ar fi trimis experţi medicali în China pentru a studia în mod obiectiv situaţia pe teren, epidemia ar fi putut fi ţinută sub control la sursă, cu foarte puţine decese”, declara preşedintele american în aprilie, mai informeaza Hotnews.