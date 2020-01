Al doilea spital improvizat din Wuhan, în linie dreaptă

Spitalul din Wuhan, numit Leishenshan Hospital, trebuie să se extindă la 60.000 de metri pătrați și să găzduiască peste 2.000 de cadre medicale.

Al doilea spital improvizat din Wuhan, centrul unui focar de coronavirus din centrul Chinei, va găzdui 1.600 de paturi, cu 300 mai mult decât cel proiectat anterior, pe măsură ce numărul pacienților locali crește.

Spitalul, numit Leishenshan Hospital, este de așteptat să se extindă la 60.000 de metri pătrați și să găzduiască peste 2.000 de cadre medicale, potrivit China Construction Third Engineering Bureau Co., Ltd. care a realizat proiectul.

În urma modelului de tratament SARS din Beijing, Wuhan construiește două spitale improvizate pentru a trata pacienții cu pneumonie infectate cu noul coronavirus. Se preconizează că cele două spitale vor fi date în folosinţă în 3 februarie, respectiv 5 februarie.

În tratamentul și controlul SARS sau al sindromului respirator sever acut, care s-a răspândit rapid pe continentul chinez în 2003, Beijing a construit Spitalul Xiaotangshan, un centru medical temporar din suburbia nordică a orașului.

Chinezii au amenajat în 2 zile un spital pentru bolnavii de coronavirus

Primul spital pentru bolnavii de coronavirus a fost deschis marți, într-un oraș de lângă Wuhan. Angajații și voluntarii au lucrat timp de 2 zile pentru a transforma o clădire goală într-o unitate medicală cu 1.000 de paturi.

Primii pacienți au fost transferați acolo marți seara, a transmis presa locală, conform Daily Mail.

Clădirea aflată în orașul Huangzhou a fost inițial construită ca o nouă aripă a unui alt spital, care ar fi urmat să fie inaugurată în luna mai. Vineri însă, autoritățile au decis ca aceasta să fie folosită doar pentru a trata bolnavii de coronavirus.

Lucrările au început sâmbătă, iar până luni toate paturile au fost instalate de către voluntari. Apa, electricitatea și internetul au fost de asemenea instalate, au transmis autoritățile locale.

Peste 500 de muncitori au lucrat două zile și două nopți la rând pentru a deschide spitalul la timp.

Virusul din China se răspândește alarmant. Bilanțul deceselor a urcat în 24 de ore la 132

Situat la aproximativ 40 de kilometri de Wuhan, Huanggang are o populație de 7,5 milioane de locuitori și este unul dintre orașele care au fost grav afectate de coronavirus. Toată zona a fost închisă marțea trecută, odată cu Wuhan.

În 24 de ore, bilanțul din China a crescut de la 106 la 132 de decese și de la 4.600 de cazuri confirmate la aproape 6.000.