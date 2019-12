Americanii au cercetat praful atmosferic de acum 300 de milioane de ani. Ce au aflat

Americanii au cercetat praful atmosferic de acum 300 de milioane de ani.

Specialiştii americani în ştiinţe geologice au documentat rolul jucat de praful atmosferic asupra ecosistemelor marine ce existau în urmă cu 300 de milioane de ani. Ei au descoperit că atmosfera Terrei conţinea în timpurile străvechi cantităţi mult mai mari de praf, informează Xinhua, citată de Agerpres.

Mehrdad Sardar Abadi, cercetător la Mewbourne College of Earth and Energy School of Geosciences din cadrul Universităţii Oklahoma, şi Lynn Soreghan, directoarea acestei facultăţi, au coordonat acest studiu. El a fost realizat pentru ca oamenii de ştiinţă să înţeleagă mai bine rolul jucat de praful atmosferic în trecutul îndepărtat al planetei noastre.

Pentru a realiza cercetarea, oamenii de ştiinţă a trebuit să găsească praf atmosferic străvechi, iar această căutare i-a dus la rămăşiţele unui străvechi ecosistem marin de mică adâncime, aflat în prezent în Iran.

Asemănându-se cu zonele actuale din Bahamas, acele vechi ecosisteme marine de mică adâncime nu puteau să supravieţuiască decât dacă se aflau în ape curate, departe de gurile unor râuri, a explicat profesorul Sardar Abadi.

Analizând acele rămăşiţe din Iran, cercetătorii ştiau că particulele de silicat pe care le-au descoperit în zona cercetată nu puteau să se depoziteze decât pe calea aerului, întrucât nu erau aduse de râuri. Ei au identificat mostre de praf străvechi rămase captive în roci carbonatice în două intervale de calcar, conservate în prezent în aflorimente din munţii situaţi în nordul şi centrul Iranului.

Rocile prelevate au fost supuse unor tratamente chimice pentru a permite extragerea prafului străvechi. Materialele rămase au fost minerale de silicat, precum argilă şi cuarţ, care au pătruns în mediul înconjurător în calitate de particule purtate pe calea aerului – praf vechi de 300 de milioane de ani, conform autorilor studiului.

Rezultatele cercetării sugerează că atmosfera Terrei conţinea cantităţi mai mari de praf în acea epocă îndepărtată.

Cercetătorii au efectuat teste geochimice pentru a analiza fierul din mostrele prelevate. Acestea au dezvăluit că praful străvechi conţinea şi procente remarcabile de fier puternic radioactiv – fiind astfel o sursă deosebit de bogată în acest micronutriment deosebit de valoros pentru ecosistemele marine.