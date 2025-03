Se profilează alegeri în Portugalia. Premierul Montenegro pierde votul de încredere

Guvernul prim-ministrului portughez Luís Montenegro a pierdut un vot de încredere, aproape sigur că a introdus țara la cele trei alegeri generale din abia trei ani. Parlamentarii au votat împotriva lui cu 142 la 88 și nicio abținere, răsturnând guvernul său minoritar de centru din dreapta.



Deși președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, nu este obligat să dizolve adunarea, el a precizat clar că ar face-o dacă guvernul ar pierde votul de marți, cu noi alegeri probabil în mai.



Moțiunea de încredere a fost depusă chiar de guvern, după ce socialiștii de opoziție au anunțat planuri pentru o anchetă parlamentară cu privire la afacerile lui Montenegro.

Firma, transferată soției și fiilor

O companie numită Spinumviva, înființată de Luís Montenegro, a continuat să primească sume considerabile de la clienții pe care îi asigurase anterior, chiar și după ce a fost ales președinte al Partidului Social Democrat (PSD) și lider al opoziției în 2022. Montenegro a transferat proprietatea soției și celor doi fii ai săi.



Legalitatea transferului către soția sa a fost pusă sub semnul întrebării de către opoziție, în condițiile în care căsătoria este una în care bunurile sunt deținute în comun; de atunci, cuplul și-a făcut fii unici proprietari.



Dar rămân întrebări cu privire la sursele de venit ale companiei – care până acum câteva zile includeau 4.500 de euro pe lună de la grupul de hoteluri și cazinouri Solverde, a cărui concesiune de jocuri de noroc este în curs de revizuire – precum și identitatea altor clienți, pe care premierul a refuzat să-i dezvăluie, și serviciile oferite de Spinumviva.

Firma oferă servicii de consultanță

Prim-ministrul, avocat calificat, spune că firma oferă servicii de consultanță referitoare la legile privind confidențialitatea datelor, externalizarea activității către experți externi – în condițiile în care soția sa este îngrijitoare, un fiu student și celălalt proaspăt absolvent.



Baroul analizează acum dacă această compania oferă în mod ilicit servicii pe care doar avocații le pot oferi, potrivit BBC.

În ultimele zile, cabinetul lui Montenegro a aprobat o serie de cheltuieli și alte măsuri, în ceea ce este văzut ca o încercare de a arăta că lucrează din greu pentru țară.



Situația ar putea părea să ofere condiții ideale pentru ca extrema-dreapta Chega, al treilea partid ca mărime din parlament, să își reînnoiască atacurile împotriva corupției în politică.



Chega a beneficiat și de demisia predecesorului socialist al lui Montenegro, António Costa, care este acum președinte al Consiliului European. Numele său a apărut într-o anchetă penală asupra contractelor guvernamentale, deși nu a fost niciodată suspect.



Dar în ultimele săptămâni, Chega a fost lovită de scandaluri proprii, trei dintre parlamentarii săi fiind acuzați de infracțiuni, inclusiv unul acuzat de furtul valizei pe aeroportul din Lisabona.

Coaliția lui Luís Montenegro doar un an de guvernare

Până de curând, coaliția lui Luís Montenegro cu Partidul Popular conservator a fost înaintea socialiștilor în sondajele de opinie, câștigând cu puțin timp alegerile generale din 2024 în urmă cu un an.



Cu toate acestea, acum îi urmează pe socialiști, conduși de Pedro Nuno Santos, care a fost ministru sub António Costa.



Niciunul dintre partidele majore nu pare dornic de alegeri anticipate – nu în ultimul rând pentru că se tem că alegătorii nu vor fi entuziasmați de a fi nevoiți să aleagă un nou guvern atunci când cel actual este în funcție de mai puțin de un an – și momentul este slab din punct de vedere geopolitic.



Cu toate acestea, Portugalia pare pusă pe o cale neclintită pentru alegerile din mai.



Nu numai că premierul a ales să facă apel la alegători, mai degrabă decât să facă față unei anchete, o poziție descrisă drept „lașă” de liderul opoziției.



Dar Pedro Nuno Santos s-a angajat de mult timp să nu voteze în favoarea vreunei moțiuni de încredere a guvernului, potrivit BBC.

