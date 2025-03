Polonia anunță un plan de pregătire militară pentru toți bărbații

Premierul Donald Tusk a declarat că se lucrează pentru ca toți bărbații din Polonia să urmeze pregătire militară.

Într-un discurs în fața parlamentului polonez, Tusk a spus că guvernul își propune să ofere detalii complete în lunile următoare.

Se fac eforturi pentru „pregătirea unui antrenament militar la scară largă pentru fiecare bărbat adult din Polonia”, a spus el pentru Sejm.

„Vom încerca să avem un model gata până la sfârșitul acestui an, astfel încât fiecare bărbat adult din Polonia să fie antrenat în caz de război, astfel încât această rezervă să fie comparabilă și adecvată potențialelor amenințări”.

Tusk a spus că armata ucraineană are 800.000 de soldați, în timp ce Rusia are aproximativ 1,3 milioane și dorește să mărească dimensiunea armatei poloneze, inclusiv rezerviștii, la 500.000 de la aproximativ 200.000 în prezent.

„Vorbim despre necesitatea de a avea o armată de jumătate de milion în Polonia, inclusiv rezerviștii. Se pare că dacă organizăm lucrurile cu înțelepciune, și vorbesc constant cu ministrul Apărării, va trebui să folosim mai multe căi de acțiune. Asta înseamnă rezerviști, dar și pregătire intensivă pentru a-i face pe cei care nu intră în armată soldați cu drepturi depline și competenți în timpul unui conflict”, a adăugat el.



Tusk a spus că și femeile pot urma pregătire militară, dar „războiul este încă într-o mai mare măsură domeniul bărbaților”.

Propunerea Franței de a include Europa sub umbrela sa nucleară, analizată de Polonia

Premierul a spus că guvernul său „examinează cu atenție” propunerea Franței de a include Europa sub umbrela sa nucleară

„Aș dori să știu în primul rând în detaliu ce înseamnă în ceea ce privește autoritatea asupra acestor arme”, a spus el.

Tusk a subliniat că Ucraina a fost invadată după ce a scăpat de propriul arsenal nuclear, adăugând că Varșovia ar dori să-și achiziționeze propriile arme nucleare, oricât de îndepărtată ar fi această posibilitate.

„Astăzi, este clar că am fi mai în siguranță dacă am avea propriul nostru arsenal nuclear, asta este fără îndoială. În orice caz, drumul către asta ar fi foarte lung și ar trebui să existe și un consens”, a spus el.

Polonia intenționează deja să cheltuiască 4,7% din producția sa economică pentru apărare în acest an, cea mai mare proporție din alianța NATO.

Premierul a mai spus că sprijină retragerea Poloniei de la Convenția de la Ottawa

Tusk a spus parlamentului că cheltuielile ar trebui să crească la 5% din PIB.



Anterior, președintele Duda a propus modificarea constituției pentru a face cheltuielile pentru apărare la un nivel de 4% din PIB obligatorii.



Premierul a mai spus că sprijină retragerea Poloniei de la Convenția de la Ottawa care interzice utilizarea minelor antipersonal și, eventual, de la Convenția de la Dublin care interzice utilizarea munițiilor cu dispersie.

Polonia a intensificat cheltuielile pentru apărare de la invazia pe scară largă de către Rusia a Ucrainei vecine în 2022.

Contracte pentru cumpărarea de armament

A semnat contracte de arme în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari cu Statele Unite pentru a cumpăra 250 de tancuri de luptă M1A2 Abrams, 32 de avioane F-35, 96 de elicoptere Apache, rachete Javelin și sisteme de rachete de artilerie.



Varșovia a semnat, de asemenea, contracte cu Coreea de Sud pentru achiziționarea de tancuri K2 și avioane ușoare de luptă FA-50.



Există o anxietate tot mai mare în rândul polonezilor cu privire la securitatea lor viitoare după decizia președintelui american Donald Trump de a suspenda livrările militare către Ucraina. Majoritatea polonezilor cred că sprijinirea Ucrainei este în propriile lor interese de securitate.



Mirosław Kaznowski, viceprimarul orașului Milanówek, un orășel din afara Varșoviei, a declarat săptămâna aceasta pentru BBC News că un prieten de-al său a decis să investească într-o start-up pentru a construi adăposturi subterane pentru afaceri și case.



Prietenul său a spus că interesul este mare, a adăugat el.

