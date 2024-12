Ursula von der Leyen salută integrarea deplină a României și Bulgariei în spațiul Schengen

Ursula von der Leyen, sefa Comisiei Europene, a salutat joi decizia unanimă a Consiliului Justiție și Afaceri Interne de a înlătura controalele la frontierele interne terestre cu România și Bulgaria începând cu 1 ianuarie 2025.

„Acest pas important finalizează intrarea deplină a celor două țări în spațiul Schengen. Acest lucru nu numai că consolidează spațiul Schengen, dar va consolida și mai mult piața internă, va spori călătoriile, comerțul și turismul. Un spațiu Schengen robust consolidează unitatea UE și o face mai puternică la nivel global”, se arată într-un comunicat al Comisiei, conform G4Media.ro.

Din decembrie anul trecut, când Consiliul a decis să primească România și Bulgaria în spațiul Schengen, ambele state membre au luat toate măsurile necesare pentru a asigura o aplicare fără probleme a normelor Schengen începând cu 31 martie 2024, potrivit sursei citate. La acea dată, controalele la frontierele interne aeriene și maritime au fost ridicate, iar normele Schengen au început să se aplice, inclusiv în ceea ce privește eliberarea vizelor Schengen.

Garantând călătorii sigure și fără probleme într-o regiune cu o populație de aproape 450 de milioane de persoane, spațiul Schengen este esențial pentru Uniunea Europeană, cetățenii și întreprinderile sale. Cu Bulgaria și România care fac acum parte pe deplin din Schengen, facem încă un pas crucial pentru a construi o Uniune puternică și conectată, se mai arată în comunicatul citat.

Și șefa Parlamentului European, Roberta Metsola, a salutat decizia, într-o postare pe rețeaua socială X:

It’s done. It’s decided. It’s deserved.



Romania & Bulgaria will fully join Schengen on 1 January 2025.



Congratulations to the people of both countries who have worked hard and long for this.



A stronger Schengen signifies a safer & more united Europe.#StrongerTogether 🇪🇺🇷🇴🇧🇬 pic.twitter.com/lcgMFCWK69