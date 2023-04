(VIDEO) Aderarea României la Schengen, susținută de Germania

Preşedintele Klaus Iohannis l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni, pe cancelarul Republicii Federale Germania, Olaf Scholz.

Președintele României, Klaus Iohannis, și cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, au discutat despre aderarea României la Schengen, proces blocat de Austria, care a invocat o explozie a migrației ilegale dinspre România.

„Am abordat în cadrul discuțiilor și subiectul extinderii Uniunii. România și Germania susțin continuarea acestui proces, pe baza meritelor proprii. Balcanii de Vest rămân o prioritate esențială a Uniunii. Am reiterat sprijinul principial al României pentru viitorul european al statelor din Balcanii de Vest, inclusiv prin furnizarea de expertiză în domenii critice, și pentru asigurarea unui mediu stabil și sigur în regiune.

Împărtășim o viziune comună și cu privire la valențele strategice ale extinderii spre Est a Uniunii. Am evidenţiat sprijinul pe care România îl acordă pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova şi al Ucrainei.

Am discutat și despre Inițiativa celor Trei Mări și am prezentat obiectivele Summitului de anul acesta, pe care îl voi găzdui pe 6 septembrie. Am salutat interesul și sprijinul constant manifestate de Germania pentru Inițiativă. Am invitat partea germană să aibă o participare la nivel înalt la Summit”, a spus Iohannis.

Germania se află ferm de partea României

Cancelarul Republicii Federale Germania, Olaf Scholz, a declarat că susţine aderarea României în acest an la Spaţiul Schengen.

„Germania se află ferm de partea României. Aceasta înseamnă – şi o spun şi astăzi, aici, răspicat – înseamnă şi obiectivul ca România să obţină, în sfârşit, în acest an statutul de membru deplin în spaţiul Schengen. Ţara dumneavoastră a depus mari eforturi în acest sens, trebuie să onorăm acest lucru. L-am asigurat pe preşedintele Iohannis încă o dată de susţinerea mea în acest sens”, a arătat oficialul german, în cadrul unei declaraţii de presă comune cu preşedintele Klaus Iohannis.

