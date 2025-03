Victor Ponta şi-a depus candidatura la alegerile prezidenţiale

Fostul preşedinte PSD Victor Ponta şi-a depus, miercuri, candidatura la alegerile prezidenţiale, ca independent. El a afirmat că România este într-o criză fără precedent, după ce autorităţile au anulat alegerile de anul trecut şi au blocat candidaţii pe care sistemul nu îi vrea. Ponta a precizat că vrea să vadă dacă va fi lăsat să candideze, explicând că poate fi considerat un pericol la fel de mare ca şi alţi candidaţi care au fost blocaţi, informează News.ro.

Victor Ponta şi-a depus, miercuri, la Biroul Electoral Central, candidatura la alegerile prezidenţiale. La ieşirea din sediul BEC, Ponta a afirmat de ce a făcut acest pas.

”România este într-o criză fără precedent după 1989, o criză politică, economică şi socială. Au anulat alegerile şi votul românilor din 24 noiembrie. Au blocat candidaţii pe care sistemul nu îi vrea şi vreau să văd astăzi dacă voi fi lăsat să candidez pentru că probabil sunt considerat un pericol la fel de mare ca şi alţi candidaţi care au fost blocaţi. Nu trebuie să mergem mai departe doar pe voinţa sistemului şi a partidelor. Cred că România are nevoie de un nou început, după ce încrederea între cetăţean şi cei care îl conduc s-a rupt”, a declarat Victor Ponta.

„Este nevoie de o schimbare radicală“

El consideră că e nevoie de o schimbare radicală, după ce sistemul în ultimii zece ani s-a întors împotriva oamenilor.

”Simt ca şi dumneavoastră că este nevoie de o schimbare radicală, trebuie resetat şi repornit tot sistemul şi trebuie un nou început, un sistem care în ultimii 10 ani a dat faliment şi s-a întors împotriva oamenilor. Trebuie redată puterea românilor. Cei care muncesc din greu în România şi în afara ţării, cei care plătesc taxe şi impozite, cei care au un drept suveran la sănătate, la educaţie, la pensie, la respect. Şi vreau să facem din nou din România acasă pentru toţi cei care sunt aici, pentru cei care sunt în cele patru colţuri ale lumii pentru toţi cei care când spun România spun acasă”, a mai afirmat Ponta.

El a adăugat că va fi un preşedinte ca va pune românii pe primul loc.

”Voi fi un preşedinte care va pune România şi românii pe primul loc. Nimeni altcineva, nici o altă capitală, nici o altă ţară, nici un alt lider politic sau organizaţie din afara ţării nu va mai conduce România. Vreau pentru români, din nou, aşa cum am avut, vreau pace, prosperitate şi siguranţă şi vreau democraţie şi libertatea cuvântului pentru toţi şi cei care sunt de acord cu mine şi cei care nu sunt de acord cu mine, pentru toţi vreau libertate de exprimare şi toţi trebuie să tragem în aceeaşi direcţie”, a mai transmis Victor Ponta.

Nu a acceptat să fie o simplă marionetă

Victor Ponta a mai afirmat că familia sa a avut de suferit deoarece nu a acceptat să fie o simplă marionetă.

”Nu am acceptat niciodată să fie o simplă marionetă. Din acest motiv am avut de suferit şi eu, şi familia mea şi cei apropiaţi mie. Am trecut printr-un deşert, dar am ieşit din acel deşert mai puternic şi mai hotărât. Nu am fugit nicăieri, am rămas aici, am luptat, am câştigat şi acum sunt mult mai pregătit decât în urmă cu 10 ani, sunt mult mai călit, mult mai hotărât să nu dau absolut niciun pas înapoi”, a declarat Victor Ponta.

Victor Ponta consideră că s-a schimbat faţă de cum era în urmă cu zece ani

Fost premier şi fost preşedinte al PSD, Victor Ponta şi-a anunţat săptămâna trecută candidatura ca independent la funcţia de preşedinte al României.

El a susţinut că s-a ”schimbat mult” faţă de cum era în urmă cu zece ani, afirmând că în acest deceniu a încercat să nu îi dezamăgească pe cei care l-au votat şi să îi ”înţeleagă” pe cei care au votat împotriva sa la alegerile în care a fost învins de Klaus Iohannis.

”Am căutat soluţia cea mai elegantă prin care să nu-i deranjez pe liderii PSD care au înţelegea lor cu PNL-ul, ştiu că e mare presiune din partea PNL să fiu dat afară, şi nu mai am calitatea de membru al PSD. Dacă din teamă sau din slugărnicie o să vrea să mă excludă, am mai fost o dată exclus din PSD”, a declarat atunci Ponta.

