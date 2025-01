Alfred Simonis a recunoscut că PSD i-a dat voturi la alegerile prezidențiale lui George Simion

Alfred Simonis a recunoscut că membri PSD au direcționat voturi pentru candidatul AUR, George Simion, în turul I al alegerilor prezidențiale din luna noiembrie.

Mărturisirea președintelui Consiliului Județean Timiș a fost făcută într-un videoclip publicat de Marcel Ciolacu pe TikTok.

Cei doi social-democrați au ales să dea curs unui trend de pe rețeaua de socializare care se numește „ascultăm și nu judecăm”, timp în care se confesează reciproc privind mai multe întâmplări.

„Îți amintești când tu spuneai la partid să nu îi dea nimeni voturi lui Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul doi? Să știi că toți i-am dat”, i-a spus Simonis liderului PSD.



După o pauză, Simonis a subliniat: „Ascultăm și nu judecăm!”.

Pentru Ciolacu, copilul a fost mai important

Ciolacu i-a răspuns că îi pare rău ca a plecat de la partid în ziua alegerilor prezidențiale.

„Îmi pare rău că în aceea duminică am plecat să mă văd cu fii-miu. Ești părinte ca și mine, în schimb Filip este mai mare decât copiii tăi. Am simțit că este o presiune pe el și ai și văzut că a venit în noaptea aia în bermude, fiind 5 grade afară. Și îmi pare rău că am plecat, și nu am insistat, și nu am stat acolo ca să nu se întâmple acest lucru”, a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu s-a clasat pe locul trei la alegerile prezidențiale, după Călin Georgescu și Elena Lasconi. A fost cel mai slab scor din istorie al unui social-democrat în cursa pentru Cotroceni. George Simion a ocupat abia locul al patrulea.

Citește și: Doi pietoni, accidentați mortal de un șofer de 18 ani, la Lișteava