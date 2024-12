Deputatul PSD de Dolj, Radu Marinescu, nominalizat pentru Ministerul Justiției

Deputatul PSD de Dolj, Radu Marinescu, a fost nominalizaat de PSD pentru Ministerul Justiției. Marcel Ciolacu a declarat, duminică seară, la ieșirea din sediul de partid, că „este un avocat de Înaltă Curte, un om cu foarte multă experiență în domeniu”. De asemenea, liderul PSD mai afirmă că vrea „o Românie cu zero corupție și să se ia toate măsurile și zero încălcări ale drepturilor omului”, informează Digi24.

„Este deputat și este un avocat foarte cunoscut”, a spus, duminică seară, Sorin Grindeanu, la ieșirea din sediul PSD.

„Este un avocat de Înaltă Curte, un om cu foarte multă experiență în domeniu. În acest moment era ales președinte al Comisiei Juridice și partidul îl susține”, susține Marcel Ciolacu.

Întrebat despre activitatea de avocat a acestuia pentru un om de afaceri controversat din Craiova, președintele PSD a spus: „Ce societate vrem să construim? O societate în care nimeni n-are drept la apărare sau trebuie să judecăm un avocat pentru că a fost….Nu știam, pentru că n-am urmărit activitatea profesională a viitorului ministru al Justiției.

Dumneavoastră ce fel de Românie vreți să construiți? Eu vreau o Românie cu zero corupție și să se ia toate măsurile și zero încălcări ale drepturilor omului. Eu cred că trebuie să dăm șanse și altor oameni decât celor care au fost până acum. Ați văzut cu toții că societatea românească se schimbă. Nu sunt un prieten… Am vorbit cu domnul viitor ministru doar la telefon. Este parlamentar PSD, nu trebuie să fie recomandat”.

Radu Marinescu, avocatul Olguței Marinescu și prieten al interlopului Doru Măgaru

Radu Marinescu are un parcurs parlamentar asemănător cu cel al Laurei Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice care a demisionat după scandalul Nordis, mai spune Digi24. Radu Marinescu este avocat din 1995.

Marinescu i-a reprezentat în fața instanței pe Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, și pe soțul acesteia – Claudiu Manda. Pe Olguța Vasilescu a reprezentat-o într-un dosar de corupție, clasat între timp de DNA, iar pe Claudiu Manda într-un dosar în care a fost achitat (din cauza prescripției) de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Radu Marinescu a fost ales pe listele PSD pentru Consiliul Local Craiova timp de trei mandate, între 2016 și 2024. În prezent, este vicepreședintele PSD Craiova. Presa locală a mai scris în trecut că Radu Marinescu a fost un apropiat al omului de afaceri controversat – numit interlop – Doru Petrescu, cunoscut drept Doru Măgaru, decedat între timp.

Marinescu a mai fost implicat și în procesele dintre Primăria Municipiului Craiova și echipa de fotbal Universitatea. În 2023, a candidat, fără succes, pentru șefia Baroului Craiova. Radu Marinescu a obținut un mandat de parlamentar în anul 2024 și a devenit președintele Comisiei juridice din Camera Deputaților.

Ce avere are Radu Marinescu

Potrivit declarației de avere, Radu Marinescu deține două apartamente în Craiova, are un Mercedes Benz din 2022 cumpărat în leasing și are aproape 17.000 de euro în conturi.

A obținut, pe parcursul anului 2023, 12.335 de lei din salariul de consilier local, 2.821 de lei din salariul de lector la Universitatea din Craiova, dar și 1.4 milioane de lei din profesia de avocat.

