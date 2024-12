USR a plecat de la negocierile coaliţiei. Cere demisiile lui Klaus Iohannis și șefilor serviciilor secrete

Liderii USR, în frunte cu Elena Lasconi, au plecat, miercuri, de la negocierile politice organizate la Palatul Victoria, pentru formarea unei coaliții în parlament, care să susțină viitorul guvern, scrie News.ro.

Lasconi a declarat, după ce a ieșit de la discuțiile cu liderii PSD, PNL și UDMR, că USR are opt puncte pe care le dorește rezolvate pentru ”rezolvarea impasului de la negocieri”.

Printre aceste solicitări se află și cea privind ”demisia Președintelui Klaus Iohannis la data finalizării mandatului legitim”.

„Nu au înţeles nimic din voturile românilor“

”Ei nu au înţeles nimic din votul românilor. Practic, se încearcă acelaşi lucru, să ne facă acelaşi lucru şi noi să avem aşteptări diferite. Nu se poate aşa ceva. Am venit cu opt puncte, astăzi, care practic se regăsesc şi în programul de guvernare, pentru că mi s-a părut că în tot acest timp în care am discutat despre buget am văzut un dialog al surzilor, în sensul că nu ai cum să le promiţi oamenilor că faci lucruri pentru ei dacă nu te poţi asigura că ai bani pentru asta”, a spus ea.

Lasconi a arătat că primul punct este adoptarea bugetului pe 2025 în Parlament, până luni.

„Se poate face asta, dacă există această dorinţă politică, pentru că Guvernul a depăşit termenul legal, cel de 15 octombrie”, a arătat ea. Preşedinta USR a precizat că USR mai cere nota de informare privind situaţia bugetului şi nevoile de finanţare pentru 2025.

”Trebuie făcută publică urgent, pentru că acest guvern a secretizat-o, practic”.

Întrebată dacă vor mai face parte din Guvern, dacă nu se respectă aceste opt puncte, Lasconi a răspuns: ”Au spus că au luat act de ceea ce le-am prezentat şi că au un calendar pentru asta. Dacă vor vota până luni ceea ce le-am cerut noi”, a spus ea.

Lista celor opt propuneri ale USR către partidele proeuropene:

”Propunerile USR privind rezolvarea impasului de la negocieri

Având în vedere:

– Cererile repetate ale USR de a avea o negociere realistă privind bugetul pe anul viitor

– Respingerea celor mai multe reforme propuse de negociatorii USR

– Constatarea actualului impas în negocieri,

Vă propunem să luăm împreună următoarele măsuri parlamentare, înainte de constituirea unui guvern. Am arătat astfel că am trecut la fapte și am înțeles semnalul dat de oameni la alegeri:

1. Adoptarea urgentă a bugetului pe 2025 în Parlament.

Guvernul a depășit termenul legal (15 octombrie) pentru trimiterea proiectului de buget către Parlament. Cerem trimiterea imediată a proiectului de buget către Parlament și adoptarea de către noua coaliție. De asemenea, cerem o asumare fermă că în 2025 noul guvern nu va crește taxele.

Nota de informare privind situația bugetului și nevoile de finanțare pentru 2025 trebuie făcută publică imediat. Guvernul Ciolacu o ține confidențială.

2. Demiterea în Parlament a președintelui AEP.

Organizarea în coaliție a unei comisii de anchetă privind condițiile de organizare a alegerilor și de prevenire a influențelor străine.

3. Demiterea imediată a conducerilor serviciilor secrete.

4. Organizarea unui grup de lucru privind refacerea legilor securității naționale pentru un control civil real și eficient al serviciilor secrete, care să includă interdicția de activitate în presă, administrație și afaceri.

5. Votarea în Parlament a propunerii de lege a USR privind depolitizarea și reformarea CCR.

Votarea reformei electorale cerute de societatea civilă (primari aleși în două tururi de scrutin, scăderea barierelor de intrare în viața politică, maximum 300 de parlamentari).

6. Guvernul în funcție va adopta imediat OUG privind măsuri fiscale pentru anul viitor, baza pentru buget.

7. Toate partidele din coaliție cer demisia Președintelui Klaus Iohannis la data finalizării mandatului legitim.

Alegerea de comun acord a unui președinte al noului Senat care să asigure interimatul.

8. Declanșarea procedurilor de organizare a referendumului Fără Penali, pentru care au semnat peste 1 milion de cetățeni, și organizarea lui în 30 de zile sau simultan cu primul tur al alegerilor prezidențiale în 2025.”

