Consiliul Național al PNL. Ciucă s-a întors din zonele afectate de inundații din Galați / Bode spune că „următoarele luni vor fi dure”, în timp ce Alina Gorghiu atacă PSD

Aproximativ 1.400 de delegați PNL sunt așteptați astăzi la Palatul Parlamentului, unde a început Consiliul Național al partidului, care urmează să îl desemneze pe Nicolae Ciucă drept candidat la alegerile prezidențiale. Liderul PNL și-a petrecut noaptea în Galați, județ lovit de inundații, unde a mers și a survolat cu un elicopter zonele afectate, apoi a postat imaginile pe Facebook.

Cultura este prezentată drept „obiectiv strategic” al PNL pentru viitorul mandat prezidenţial şi pentru viitorul mandat parlamentar. Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a prezentat, la Consiliul Naţional de duminică al partidului, o rezoluţie „pentru susţinerea culturii şi identităţii naţionale”.

Raluca Turcan a vorbit despre realizările din domeniul culturii: susţinerea festivalurilor de teatru de la Sibiu Cluj Craiova, ample achiziţii de carte, renovarea unor clădiri emblematice de patrimoniu, înscrierea în patrimoniul UNESCO a unor obiective, investiţii în case memoriale, în case ţărăneşti tradiţionale şi în biserici emblematice.

Consiliul Național PNL- Raluca Turcan: cultura este obiectiv strategic

„România mai are un potenţial uriaş şi acela se numeşte industria cinematografică. Peisaje naturale, arhitectură emblematică, oameni talentaţi, dar doar noi, liberalii am reuşit să repornim acest sector care a fost pus pe butuci în guvernările anterioare, care are un factor de multiplicare în economia naţională de unu la opt, adică un euro investit aduce în economia naţională opt euro şi lucrul acesta a fost posibil cu decizie şi voinţă liberală”, a afirmat Raluca Turcan, în discursul ei, potrivit News.ro.

Ea a arătat că din acest an se prefigurează investiţii în cinematografie de peste 300 de milioane de euro, printr-o schemă de ajutor de stat „pornită” de PNL. „Rezoluţia de astăzi este un angajament ferm că proiectele începute vor fi urmărite, cu PNL la guvernare”, a adăugat Turcan. Rezoluţia „pentru susţinerea culturii şi identităţii naţionale” a fost votată cu unanimitate de voturi.

Liderul liberalilor, Nicolae Ciucă, a ajuns la Palatul Parlamentului, în jurul orei 12.10.

Nicușor Dan a ajuns la Consiliul Național al PNL și a spus că va semna pentru candidatura lui Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale dacă i se va cere.

Lucian Bode, atac la ceilalți candidați

„Candidatul PSD are de dus o bătălie cu fostul președinte al PSD, acum independent. Și cu fostul lor copil de minge, acum extremist. Pe spațiul stângii este aglomerat. E prima dată când pe electorat se bat mai mulți PSD-iști, unul mai roșu ca altul. Pe dreapta e doar Ciucă și cam atât. Mai este o doamnă nou venită, dar ea nu știe încă în ce barcă se află, de dreapta, dacă câștigă votul progresiștilor sau suveraniștilor.

De fapt, toți trei fac jocul PSD și lumea trebuie să știe că se luptă pentru candidatul PSD, care dacă ajunge în turul 2 să aibă un adversar comod. Acela nu este Nicolae Ciucă, că Ciucă e cel care îl învinge pe candidatul de stânga”, a declarat Lucian Bode, într-un atac la adresa celorlalți candidați la alegerile prezidențiale

„Am bătut PSD măr în 2014 și vom face același lucru în acest an. România are nevoie de sinceritate și siguranță. (…) PNL e singurul partid care a făcut lucrurile concrete pentru siguranța cetățenilor”, a declarat, în discursul ei, Alina Gorghiu, ministrul Justiției.