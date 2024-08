Gabriela Firea, mesaj cu subînțeles după ce a lipsit de la Congresul PSD, unde a pierdut funcția de vicepreședinte

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a avut duminică o primă postare pe Facebook, la o zi după Congresul PSD la care nu a participat şi în urma căruia a pierdut funcţia de prim-vicepreşedinte.

Firea a distribuit una dintre învăţăturile părintelui Arsenie Papacioc, referitoare la faptul că nimic nu este pierdut atât timp cât ”sufletul nu abdică şi capul se ridică din nou”.

”Nimic nu e pierdut, atât timp cât credinţa este în picioare cât sufletul nu abdică şi capul se ridică din nou”, este învăţătura distribuită de Firea.

Firea nu a mai postat în ultimele două zile, în condiţiile în care în mod obilşnuit posta zilnic. într-o postare anterioară, ea exprima susţinerea sa şi a PSD Bucureşti pentru candidatura preşedintelui PSD MArcel Ciolacu pentru funcţia de preşedinte al României.

Firea a lipsit sâmbătă de la Congresul PSD, care l-a reconfirmat pe Marcel Ciolacu în funcţia de preşedinte PSD şi a validat candidatura acestuia pentru Cotroceni.

Ciolacu: „Nu este niciun scandal în interiorul PSD”

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat sâmbătă, răspunzând unei întrebări, că nu crede că absenţa Gabrielei Firea de la Congresul PSD are legătură cu faptul că aceasta a pierdut funcţia de prim-vicepreşedinte, argumentând că au mai fost colegi care au lipsit: Ciolacu a precizat că nu este niciun scandal în interiorul PSD.

Întrebat dacă, în opinia sa, absenţa Gabrielei Firea de la Congresul de sâmbătă are legătură cu faptul că aceasta a pierdut funcţia de prim-vicepreşedinte – care a fost preluată de Daniel Băluţă – Marcel Ciolacu a replicat că nu crede acest lucru şi că au mai fost şi alţi colegi care au lipsit.

„Nu cred. Au mai fost colegi care au avut alte activităţi. Am vorbit la telefon. Am comunicat. Îmi pare rău să vă dezamăgesc nu este niciun scandal în interiorul PSD. Şi vă spun şi de ce: pentru că, între timp, am învăţat în patru ani, toţi, să fim prieteni, să ştim să glumim, să înţelegem că lucrurile sunt într-o schimbare şi să fim maturi. De fapt, acesta este cel mai mare câştig pe care eu, personal, l-am obţinut de când conduc PSD”, a afirmat Ciolacu, întrebat despre absenţa Gabrielei Firea.

CITEȘTE ȘI: CONGRESUL PSD – Ciolacu: Trebuie să ţinem Rusia cât mai departe de România. România nu va fi atrasă în niciun război!