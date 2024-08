Marcel Ciolacu a fost reales președinte al PSD și desemnat candidat la alegerile prezidențiale

Social-democrații și-au ales astăzi noua conducere, precum și candidatul la prezidențiale. Marcel Ciolacu, care nu are niciun contracandidat pentru vreuna dintre poziții, a fost reales președinte al PSD și desemnat candidat la alegerile prezidențialecare vor avea loc în această toamnă.

Acesta a primit 2.257 de voturi „pentru”, 4 voturi „contra” și 3 „abțineri”.

În ceea ce privește funcția de președinte al partidului și noua echipă, Marcel Ciolacu a primit 2.256 de voturi „pentru”, 6 „contra” și 5 „abțineri”.

„Sunt mândru și de desfășurarea congresului, dar mai ales de echilibrul găsit în interiorul partidului. Am văzut comentarii în ce privește schimbările din conducere.Am sentimentul că cu toții am fost de acord, un partid trebuie să aibă stabilitate, trebuie să fie deschis, să acorde locul cuvenit doamnelor. Să țină cont de câștig. Trebuie să aducă câți mai mulți tineri în conducere.(…) Adevărata munca începe acum, adevărata implicare acum începe. (…) Ați fost prea îngăduitori cu mine, tot ce am promis azi o să mă țin de cuvânt. Mihai, Sorin, trimiteți-mă la Cotroceni că altfel nu mai scăpați de mine”, a transmis Marcel Ciolacu imediat după ce a fost reales președinte al PSD și desemnat candidatul partidului la alegerile prezidențiale.

