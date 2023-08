China a condamnat, duminică, o scurtă vizită în SUA a vicepreşedintelui din Taiwan, William Lai, favorit la președinție la alegerile din ianuarie. Ministrul de externe de la Beijing a declarat că acesta este un separatist şi un „scandalagiu până la capăt”. De asemenea, Beijingul va lua măsuri ferme pentru a-şi proteja suveranitatea, relatează Reuters.

Lai a sosit la New York sâmbătă târziu pentru ceea ce este oficial un tranzit în drumul său spre Paraguay pentru învestirea preşedintelui acestui stat. China, care revendică Taiwanul guvernat democratic ca teritoriu propriu, a denunţat în repetate rânduri călătoria lui Lai, care include o altă escală la San Francisco miercuri, în drumul său de întoarcere la Taipei.



Într-o declaraţie emisă la scurt timp după ce Lai a aterizat la New York cu un zbor de linie de la Taipei, Ministerul chinez de Externe a afirmat că se opune oricărei forme de vizită a „separatiştilor independenţi din Taiwan” în Statele Unite.

Vicepreședintele Taiwan, o vizită discretă

„Lai aderă cu încăpăţânare la poziţia separatistă a independenţei Taiwanului şi este un scandalagiu până la capăt”, a declarat ministerul.



Taiwanul este „nucleul intereselor principale ale Chinei”, iar faptele au arătat din nou şi din nou că motivul creşterii tensiunilor în Strâmtoarea Taiwan este faptul că Taiwanul încearcă să „se bazeze pe Statele Unite pentru independenţă”.

O persoană familiarizată cu planificarea călătoriei a declarat că Lai se va alătura recepţiilor cu taiwanezii de peste hotare în timpul escalei din New York, în timpul căreia va ţine un discurs. El nu se va întâlni cu parlamentari americani, a spus persoana respectivă, adăugând că Lai va menţine vizita „discretă”, în conformitate cu poziţia comună a Taipei şi Washingtonului de a „gestiona împreună riscurile atunci când se confruntă cu o regiune autoritară în acest moment sensibil”.



Lai, întâmpinat de susţinători care fluturau steaguri la sosirea la hotelul său din New York, a scris pe platforma de socializare X că „aşteaptă cu nerăbdare să se întâlnească cu prietenii şi să participe la programele de tranzit din New York”.

China și SUA încearcă să își îmbunătățească relațiile

Tranziţiile lui Lai au loc în contextul în care Beijingul şi Washingtonul încearcă să îmbunătăţească relaţiile.



Aceasta include perspectiva unei vizite în SUA a ministrului chinez de externe Wang Yi, care ar putea deschide calea pentru o întâlnire între preşedintele american Joe Biden şi liderul chinez Xi Jinping în acest an.



China şi-a intensificat activităţile militare în jurul Taiwanului în ultimii trei ani, încercând să forţeze insula să accepte suveranitatea Beijingului.

