Vicecancelarul Austriei: După logica folosită în cazul României, şi Ungaria ar trebui exclusă din Schengen

Vicecancelarul Austriei, Werner Kogler, care a criticat decizia cancelarului Karl Nehammer de a se opune aderării României şi Bulgariei la Schengen, spune că dacă s-ar folosi „aceeaşi logică” care a dus la decizia de veto în cazul ţării nostre, atunci şi Ungaria ar trebui să fie exclusă, informează Digi24.

Werner Kogler, care este liderul Partidului Verde, a criticat politica privind imigranţii a partenerilor de guvernare de la Partidul Poporului (ÖVP), condus de cancelarul Karl Nehammer, într-un interviu pentru publicaţia Kleine Zeitung.

„Obiectiv vorbind, există probleme în ceea ce priveşte migraţia, dar care sunt legate doar marginal de Schengen. Noi, Verzii, căutăm soluţii. (…) Trebuie să recunoaştem. Nu poţi să înregistrezi 100.000 de migranţi în Austria şi să afli apoi că 75.000 – 80.000 nu erau înregistraţi înainte.

Adevărata problemă ţine de Ungaria. Dacă am urma logica ministrului de Interne (privind refuzul de aderare a României n.r.), atunci Ungaria ar trebui să fie dată afară din Schengen, pentru că pe acolo trec cei mai mulţi migranţi neînregistraţi în Austria”, a spus vicecancelarul.

Întrebat dacă România şi Bulgaria vor intra în Schengen în 2023, acesta a răspuns scurt: „Acesta este obiectivul”.

Conservatorii din ÖVP au format o coaliţie cu Partidul Verde în 2020. ÖVP are poziţia mai bună în coaliţie, cu zece miniştri plus cancelarul, în timp ce Verzii au vicecancelarul şi patru miniştri. Aderarea României la Schengen a fost un motiv de discordie în coaliţia de guvernare austriacă, Verzii fiind în favoarea aderării, în timp ce ÖVP, care are şi ministrul de Interne, s-a opus.