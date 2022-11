Nicolae Ciucă, un an de mandat de prim-ministru! Misiune îndeplinită!

Într-un context global dificil și imprevizibil, cu multiple crize suprapuse și efecte în lanț, Guvernul condus de premierul PNL, Nicolae Ciucă, a gestionat atent și a realizat într-un singur an măsuri cu viziune pe termen lung.

După 15 ani, a fost ridicat MCV pentru România, a crescut gradul de absorbție al fondurilor europene la 77%, adică 37,5 miliarde euro au fost atrase și a alocat, totodată, cel mai mare buget de investiții din ultimii 32 de ani – 90 de miliarde de lei, au crescut pensiile și au fost create premisele aderării la Spațiul Schengen, ceea ce va însemna dispariția granițelor pentru cetățenii români în 26 de state europene. Sunt măsuri concrete, implementate în acest prim an de guvernare Nicolae Ciucă și care oferă sprijin și coeziune.

“Misiunea PNL la guvernare este de a repara, a construi și a moderniza, cu responsabilitate și viziune pe termen lung. Guvernul pe care îl conduc a implementat, în ultimul an, măsuri importante pentru a oferi sprijin oamenilor și mediului de afaceri, a crește investițiile și absorbția fondurilor europene, pentru a demara reformele esențiale în domenii cheie ale statului și a făcut eforturi constante și consistente pentru realizarea obiectivului de țară, aderarea la Spațiul Schengen”, a declarat prim-ministrul României, președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă.

Asta înseamnă o guvernare responsabilă, pe care Partidul Naţional Liberal o aplică si care vizează măsuri pentru români și pentru România, în acest context dificil. În acest an, Guvernul condus de premierul PNL, Nicolae Ciucă, a reușit să ofere românilor stabilitatea de care era atâta nevoie. A fost sprijinit mediul de afaceri și, spre surprinderea altor țări mai dezvoltate decât noi, am avut creștere economică. Acest lucru a permis să fie ajutate mai multe categorii sociale, mai ales persoanele cele mai vulnerabile, într-un an foarte greu, marcat de criza mondială și criza geopolitică. În acest sens, pachetul ”Sprijin pentru România” este un proiect care a reușit să aducă multiple măsuri de sprijin, atât pentru categorii defavorizate, cât și pentru mediul de business. Demn de menționat este și faptul că investițiile străine directe au ajuns la un nivel de 9 miliarde de euro anul acesta, că România a început exploatarea gazelor naturale de la Marea Neagră și, iată, are finanțarea pentru extinderea centralei de la Cernavodă.

Premierul PNL, Nicolae Ciucă, a oferit românilor, în primul rând,siguranță. Cu un război la graniță, cu un val de refugiați, guvernarea responsabilă a securizat România. Nu e de mirare că a fost apreciat în toată lumea modul cum țara noastră a gestionat criza refugiaților, cum s-a reușit integrarea lor în societate, să le fie oferit adăpost, locuri de muncă, acces la educație și, mai presus de toate, le-au fost oferite liniște și siguranță pentru a putea trece mai ușor peste drama suferită de fiecare familie în parte. Este vorba de măsuri pentru 3 milioane de refugiați ucraineni care au intrat în țara noastră. În plus, săptămâna aceasta, la București, are loc reuniunea miniștrilor de externe din statele membre NATO, prima reuniune de acest nivel care are loc în România. Este o recunoaștere a eforturilor pe care guvernarea Nicolae Ciucă le-a depus în ultimul an și a rolului pe care țara noastră îl are în menținerea securității și stabilității în regiune.

Anul 2022 este cu siguranță un an al guvernării responsabile. Responsabilitatea Partidului Național Liberal, la nivelul Guvernului și al Coaliției, este să mențină echilibrul, într-o perioadă marcată de crize multiple.