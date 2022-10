Senatorul Angel Tîlvăr, propus de PSD pentru funcția de ministru al Apărării Naționale

Conducerea PSD, reunită luni în Consiliul Politic Naţional, a decis, prin vot, că senatorul Angel Tîlvăr este propunerea partidului pentru Ministerul Apărării, după demisia lui Vasile Dîncu, iar propunerea va fi trimisă premierului Nicolae Ciucă, informează News.ro.

Consiliul Politic Naţional al PSD s-a reunit, luni, la sediul central al partidului din şoseaua Kiseleff, la ora 16.00, pentru a stabili înlocuitorul lui Vasile Dîncu la Ministerul Apărării. Prin votul conducerii PSD, propunerea social-democraţilor va fi senatorul Angel Tîlvăr.

Acesta este preşedinte al Comisiei pentru afaceri europene şi membru în Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii.

Tîlvăr este absolvent al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine Limbi străine, Pedagogie, dar a terminat şi Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – Ştiinţe Politice, Comunicare, Relaţii Internaţionale, iar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi are un doctorat în Ştiinţe Umaniste.

În perioada decembrie 2014 – noiembrie 2015 a fost ministru delegat pentru Relaţiilor cu Românii de peste hotare.

„Am avut această discuţie, după votul colegilor mei. Am avut o discuţie telefonică. E normal să am această discuţie cu prim-ministrul, după ce am făcut desemnarea”, a declarat Marcel Ciolacu, întrebat la finalul Consiliului Politic Naţional al PSD de luni dacă a vorbit cu premierul Ciucă despre această propunere.

La rândul său, Angel Tîlvăr a precizat că speră să aibă o colaborare foarte bună cu preşedintele Klaus Iohannis, în cazul în care este numit la conducerea Ministerului Apărării, chestionat dacă e de părere că va ajunge în acelaşi punct ca Vasile Dîncu, care s-a plâns de relaţie cu şeful statului.