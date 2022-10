Alegerile de la PSD Dolj, un meci cu multe faulturi

Alegerile la PSD Dolj, organizate pe 27 octombrie, la Işalniţa au fost pentru lideri un moment de bilanţ dar şi un prilej de a pune mingea în teren, atât pentru pase, cât şi pentru unele faulturi. Senatorul Prioteasa a „atacat” cu un rezumat al acţiunilor pe care le întreprinde Claudiu Manda înainte de alegeri, astfel încât Doljul să nu depăşească ca număr de voturi Oltul şi Buzăul. Olguţa Vasilescu a spus despre Claudiu Manda că îi place să joace pe tot terenul şi că a încercat să o convingă să nu mai fie atacant, dar l–a anunţat că îşi va relua poziţia.

În ajutor i-a sărit şi Marcel Ciolacu care a spus că are şi o variantă simplă, cea de a-i lua mingea lui Claudiu Manda. Ciolacu a continuat apoi cu încă un atac la rezultatele alegerilor de la Dolj: Oltul a avut procent peste 50% şi Buzăul a fost cu adevărat câştigător la ultimele alegeri. Manda a contraacat şi el, susţinând că nu a pierdut niciodată alegerile şi chiar că a dat afară oameni din organizaţia PSD Dolj „pentru că au dat dovadă de lipsă de caracter sau pentru că nu au făcut performanţă, însă partidul le-a găsit loc în Guvern”.

Prima lovitură de la fostul preşedinte PSD Dolj

Conferinţa PSD Dolj s-a desfăşurat la Riviera Ballroom din Işalniţa. Liderii PSD s-au comparat cu jucătorii de fotbal. Meciul a fost nelipsit de momente de încordare. Ion Prioteasa, senator de Dolj, şi fost preşedinte al Consiliului Judeţean Dolj, dar şi preşedinte al PSD Dolj până în 2013, a fost cel care a jucat cu echipa, dar a şi comentat organizarea meciurilor. Primul comentariu a fost la adresa preşedintelui PSD, Claudiu Manda.



„Înainte de a încheia trebuie să vă spun că, pe lângă lipsuri, mai sunt şi neajunsuri. Şi o să vă spun câteva care sunt legate de preşedintele partidului, Claudiu Manda. Domnule preşedinte, am să vă fac un rezumat al acţiunilor pe care le întreprinde Claudiu Manda înaintea oricăror alegeri. Ne strânge într-o sală, aşa cum este aici, şi ne spune ca la fotbalişti: sunteţi cei mai buni, să câştigaţi, bateţi-vă, blazonul, toate celelalte care merg, aşa… Lumea pleacă acasă mulţumită şi foarte bine pregătită pentru următoarea confruntare.

După care, a doua zi, convoacă un Birou Permanent, în 25-30 de oameni, şi ne spune cam aşa: atenţie la mine, nu vă luaţi după fentă că ce am zis ieri nu e pentru noi, şi uitaţi-vă aici! Face aşa (nr.-ridică mâinile la tâmple), gândiţi-vă cu mintea voastră! Cine a câştigat ultimele alegeri? Păi, Buzăul. Cine e Buzău? Păi, preşedintele partidului. Şi locul doi, cine l-a luat? L-a avut Oltul. Cine e Oltul? Păi, e Paul Stănescu, secretarul general al partidului. Păi, ce, aţi înnebunit? „.



În sală se aud râsete şi preţ de câteva secunde se întrerupe comentariul.

” Să vă intre bine în cap, noi ne batem pentru locul trei!”

Ion Prioteasa îşi reia repede ideea „Păi, noi mergem peste locul unu şi locul doi? Să vă intre bine în cap, noi ne batem pentru locul trei! Îi călcăm în picioare!”.



Sala aplaudă. Senatorul PSD, Prioteasa îşi duce mai departe mesajul: „Ne batem cu Moldova, cu Ţara Românească. Despre Ardeal nu zice nimic. Zice Olguţa de cele mai multe ori, ba de Cluj, ba de Boc, ba de Dâncu.. Era domnul Dâncu, pardon! Şi pe urmă, zice Claudiu că avem liber să luăm locul întâi la numărul de voturi. La numărul de voturi nu numai că avem dreptul să luăm, dar ideea este că suntem obligaţi, pentru că nu ştiu cine, nu e domnul Grindeanu aicea, că dumnealui e cu drumurile, cu podurile. De când s-a făcut podul ăsta de la Calafat cu bulgarii, cică noi contăm în baza de date cu încă trei districte bulgăreşti: Vidin, Montana, Vratsa. Sunt mulţi români acolo. Deşi Claudiu ne spune tot timpul, pân la Dunăre, pân la Dunăre, nu treceţi Dunărea, da!?”.

Discursul este întrerupt cu aplauze.

„Nu apare o funcţie la care Olguţa să nu pună o femeie”.

Ion Prioteasa merge mai departe cu neajunsurile şi la preşedintele PSD Craiova, pentru că unele chestiuni i-au cam destabilizat: „Două cuvinte aş spune şi despre Olguţa, pentru că sunt anumite chestiuni care ne-au cam destabilizat, şi, anume, faptul că nu apare o funcţie la care Olguţa să nu pună o femeie”, a spus Prioteasa.

Cei din sală râd din nou. „De ce? continuă deputatul Prioteasa subliniind „ea femeie, două viceprimăriţe femei, subprefect femeie, prefect femeie, patru doamne la Parlament şi altele, că nu le mai spunem. Deci, domnule preşedinte, sunt mulţi oameni aici, când spun oameni spun bărbaţi”. Delegaţii PSD Dolj râd şi aplaudă. Râde şi parlamentarul Ion Prioteasa şi continuă: „care ne cer egalitate cu femeile. Sper că în acest moment Claudiu să se gândească şi la această idee”.

Olguţa Vasilescu: „Lui Claudiu îi place să joace pe tot terenul”



Şi preşedintele PSD Craiova a avut unele pase cu Claudiu Manda. Prima a fost despre reuşite.



„Ca să revenim la ziua de astăzi, la alegerile din cadrul PSD Dolj. Claudiu, acum, te rog frumos să fii atent! Filiala noastră s-a dezvolat foarte mult în ultimii zece ani, pentru că Claudiu are un stil de a face politică de deschidere către oameni, de atragere a acestora în partid. Din cauza aceasta am putut să ne întărim, să aducem plus valoare şi, în ultimul an, avem foarte mulţi colegi care au venit de la alte partide şi care suntem convinşi că ne vor face să atingem rezultate mult mai mari decât acelea de a avea 78 de primari la ultimele alegeri şi 678 de consilieri locali. Domnule preşedinte, cred că valorăm cât cinci judeţe din Ardeal, dacă nu chiar şi mai mult, având în vedere numărul de consilieri locali pe care a reuşit să îi aducă în partid”, a spus Olguţa Vasilescu.



Apoi, a subliniat că de doi ani Claudiu Manda încearcă să o convingă să nu mai fie atacant, ci să fie aparător, anunţându-l însă că va lua mingea şi va fi în continuare atacant.



„Tot referitor la stilul de a face politică, pentru că am observat în ultima perioadă toată lumea se referă la fotbal. Domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile, m-a comparat cu un atacant şi sunt atacant. Domnul fost preşedinte al Consiliului Judeţean şi senator, Prioteasa, de asemenea, a făcut nişte referiri la fotbal. Ei bine, dacă eu sunt atacant, lui Claudiu îi place să joace pe tot terenul. Lui îi place să atace, lui îi place să apere, lui îi place să fie portar şi, când se plictiseşte, vrea să fie şi antrenor. Aşa se întâmplă că, tot încearcă de doi ani de zile să mă convingă să nu mai fiu atacant, să fiu apărător. Dar, având în vedere faptul că vin alegerile, eu cred că trebuie să-mi reiau poziţia”, a mai spus Olguţa Vasilescu.

Conferinţa PSD Dolj, comparată cu Gala Bute. Ciolacu: Nu voi fi sponsor!

Şi preşedintele Marcel Ciolacu a intrat în teren atacând: „De când am intrat în sală şi până am urcat pe scenă am simţit că parcă sunt la Gala Bute, Claudiu, nu am să fiu sponsor la conferinţa ta! Te anunţ oficial”. Cei din sală au râs. Preşedintele Ciolacu a continuat cu remarca că între el şi cei doi lideri PSD din Dolj „nu a fost dragoste la prima vedere”, dar că acum poate spune că sunt prieteni.



„Îl cunosc pe Claudiu, o cunosc şi pe Olguţa de foarte mult timp. Întâi am fost cunoştinţe, pe urmă colegi. Nu cred că a fost o dragoste la prima vedere, dar întodeauna ne-am respectat. După ce am depăşit o perioadă în care poate eram învrăjbiţi să fim unii împotriva altora, pot să vă spun că suntem şi prieteni”, a afirmat preşedintele PSD, Marcel Ciolacu. Sala a aplaudat.

Discursul s-a îndulcit un pic apoi. „Respect acest lucru. În toată această perioadă eu m-am bazat pe ei şi ei se bazează pe mine. Avem multe de trăit împreună şi, mai ales, mai avem multe de construit împreună pentru cei mai importanţi, pentru cei pe care îi reprezentăm, pentru cei care ne votează. Sunt foarte mândru că sunt aici, de obicei, foarte mândru când merg în organizaţiile performante”, a spus Ciolacu.

Ciolacu, atac la jocul lui Manda: E o variantă simplă, îi luăm mingea

După ce a lăudat organizaţia de la Dolj, Ciolacu a criticat guvernarea de dreapta. Apoi a încurajat organizaţia PSD Dolj să lupte pentru a câştiga alegerile, dar a atacat „jocul” lui Claudiu Manda, de a juca pe tot terenul, anunţănd că are o variantă simplă pentru el, să-i ia mingea. „Aţi câştigat alegerile, veţi mai câştiga alegerile şi data viitoare, pentru că sunteţi o organizaţie la fel ca şi organizaţia din care fac eu parte, cea din Buzău, o organizaţie solidă, o organizaţie care are respect unul faţă de celălalt, o organizaţie condusă aşa cum spunea soţia lui, de Claudiu pe tot terenul. E o variantă simplă: îi luăm mingea şi atunci am rezolvat problema”, a spus Ciolacu. Delegaţii au simţit nevoia să aplaude şi s-a instalat o pauză de câteva secunde în discurs.



Ciolacu a continuat apoi cu un alt „fault” în privinţa surprizelor făcute de Manda. „Pentru că toate suprizele pe care mi le-ai făcut azi Claudiu…. cea mai mare a fost când am urcat aici. Toată lumea e în alb şi eu sunt în negru”.

Olt şi Buzău, date exemple la Dolj



Şi n-a fost tot. Preşedintele PSD le-a spus liderilor organizaţiei judeţene din Dolj ce înseamnă să fie câştigători, arâtând spre Olt, dar şi spre Buzău.



„Nu pot să mă pun chiar foarte rău cu organizaţia dumneavoastră, fiind una dintre cele mai puternice din România, dar acelaşi lucru o să spun şi mâine la Buzău, la mine în oganizaţie: Hai să fim corecţi! Să câştigi alegerile trebuie să ai cu cinci în faţă, plus unu. O singură organizaţie a făcut acest lucru la ultimele alegeri, organizaţia Olt, aici reprezentată de Marius. Sper ca şi dumneavostră şi Buzăul, data viitoare, să aveţi cu cinci în faţă. Momentan, cu adevărat, am fost pe primul loc”, a încehiat Ciolacu.

Claudiu Manda nu s-a lăsat

După ce a fost reconfirmat în funcţia de preşedinte PSD Dolj, Manda a luat poziţie în teren imediat. A ţinut să-i reamintească lui Ciolacu că el a fost primul care l-a propus ca preşedinte la PSD Buzău pentru că e „vulpoi adevărat”. „Pentru a avea un viitor trebuie să avem o perspectivă. Aşa se face că, în urmă cu doi ani de zile, când au fost alegeri la PSD Buzău, am fost primul care l-a propus pe Marcel Ciolacu preşedinte PSD. Aveam încredere că este vulpoi adevărat şi că niciodată cu el în frunte nu o să pierdem şi nu m-am înşelat”, a spus Claudiu Manda.

Nu a acceptat nici criticile pentru alegeri şi a contraatacat. „De zece ani, de când sunt preşedinte, împreună cu echipa, nu am pierdut niciodată alegerile, nu am luat niciodată sub 50% din mandate, nu am luat niciodată sub 50% din numărul de parlamentari, nu am luat niciodată sub 50% din numărul de consilieri, nu am luat niciodată sub 50% din numărul de primari. De fiecare dată ne-am dorit să ne clasăm pe primul loc, însă, între timp, ne-am mai maturizat şi nici nu vreau să ştiţi domnule preşedinte cât de greu ne-a fost la ultimele alegeri să-i opresc pe colegii mei, să nu cumva să depăşim Oltul sau Buzăul, că dracu ne lua”, a spus Manda.



Şi ultima lovitură, în schimbul de mingi cu Ciolacu, a fost referitoare la cei daţi afară de PSD Dolj din organizaţie, cărora partidul le-a găsit loc în Guvern. „Vă spun, domnule Ciolacu, că avem suficient de mulţi oameni pregătiţi pentru a forma un întreg Guvern al României. Da, da. Doar dacă organizaţia de la Dolj ar putea să propună ar forma un Guvern al României. Imaginaţi-vă că noi am dat afară oameni din organizaţie, pentru că au dat dovadă de lipsă de caracter sau pentru că nu au făcut performanţă, însă partidul le-a găsit loc în Guvern şi acestora”, a spus Manda.