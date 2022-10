Nicușor Roșca: ”Reabilitarea Prefecturii Dolj se face cu fapte, nu cu vorbe!’’

Guvernul de la București a dat undă verde reabilitării clădirii Prefecturii din Dolj cu bani din PNRR. Miercuri, la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a fost semnat contractul de finanțare de către ministrul PNL al Afacerilor Interne, Lucian Bode și ministrul Dezvoltării, Attila Cseke, alături de subprefect Nicușor Roșca, în mandatul căruia s-au făcut toate demersurile. Vă prezentăm mai jos un interviu realizat cu Nicușor Roșca, imediat după semnarea contractului de finanțare:

Reporter: Felicitări, în primul rând pentru reușită! Lucrările vor costa peste 7 milioane de euro, o sumă uriașă pe care ați reușit să o atrageți pentru județul nostru. Cum vă simțiți astăzi, la semnarea contractului?

Nicușor Roșca, subprefect al județului Dolj: “Nu pot să fiu decât mândru că munca echipei de la Prefectură și toate demersurile noastre au un rezultat concret, că am arătat că nu pozăm doar în “maeștri” ai reabilitării, ci am reușit să aducem în linie dreaptă un proiect mult așteptat de craioveni. În mandatul meu de prefect susținut de PNL am arătat că faptele sunt cele care contează până la urmă.”

R: Este o veste extraodinară anunțată astăzi, o reabilitare istorică, obținută grație eforturilor din mandatul dumneavoastră de prefect susținut de PNL. Niciodată în vreun mandat de prefect nu s-a obținut finanțare pentru a fi modernizat acest monument de arhitectură. Ce demersuri ați făcut pentru reușita de astăzi?

Nicușor Roșca, subprefect al județului Dolj: “În primul rând, la începutul lunii decembrie 2021, am semnat contractul de expertiză tehnică, a studiului geotehnic, topografic cu documentație cadastrală, dar și de certificatele energetice pentru obiectivul de investiții. În data de 1 aprilie 2022, în calitate de reprezentant legal al Prefecturii Dolj am semnat și depus cererea de finanțare pentru acest proiect. Demn de menționat este și faptul că este primul proiect de acest fel depus din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.



Au fost primii pași esențiali pentru a ne încadra în rigorile proiectului. Clădirea Instituției Prefectului – Județul Dolj a fost prinsă în Programul Național de Redresare și Reziliență de Ministerul Afacerilor Interne pentru reabilitare și modernizare din banii ce vor fi alocați de MAI. Au fost prinse patru instituții, printre care și a noastră. Am avut multe întâlniri și vizite la București pentru a obține finanțare pentru expertiza tehnică, pentru studiile necesare. Și am avut susținere de la București, Partidul Național Liberal m-a sprijinit în toate demersurile și am primit banii la sfârșitul lunii noiembrie, fiind achiziționate serviciile pentru efectuarea studiilor topografice și geodezice.”

R: Palatul Administrativ al Craiovei este o clădire-simbol, cu valoare istorică desăvârşită, iar restaurarea sa va reda orașului o bijuterie arhitecturală, așa cum era odinioară. Putem spune că este proiectul dumneavoastră de suflet?

Nicușor Roșca, subprefect al județului Dolj: ”Cu siguranță este un proiect de suflet, în care m-am implicat total. Cred că există un singur sens, cel al dezvoltării, și mă bucur că am putut să fiu părtaș când s-a pus “prima cărămidă” a reabilitării. Când o să merg cu fetele mele la pas prin centrul orașului, o să le pot spune că am făcut tot ce a fost omenește posibil pentru ca această frumusețe de clădire să fie din nou, așa cum spuneați, o bijuterie arhitecturală!”