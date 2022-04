Cancelarul Austriei: Dialogul cu Putin a fost „direct, deschis şi dur“

Întâlnirea dintre cancelarul Austriei, Karl Nehammer, și președintele rus, Vladimir Putin, s-a încheiat luni după-amiază, după discuții care au durat aproximativ 90 de minute.

Este prima vizită la Kremlin a unui șef de stat din Uniunea Europeană de la începutul războiului din Ucraina.

La finele săptămânii trecute, Nehammer a vizitat Kievul, unde s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, conform Antena 3.

Luni, cancelarul austriac a declarat că dialogul său cu Putin a fost „direct, deschis și dur”, relatează Reuters.

Șeful guvernului de la Viena a menționat că nu a efectuat „o vizită prietenească” și că scopul a fost acela de a depune toate eforturile pentru a pune capăt conflictului sau, cel puțin, pentru a înregistra un progres în plan umanitar pentru civilii din Ucraina.

„Tocmai am venit din Ucraina și am văzut cu ochii mei suferința imposibil de măsurat, provocată de agresiunea rusă (…) Nu a fost o vizită prietenească (…) Am abordat gravele crime de război din Bucha și din alte locuri și am subliniat că toți cei responsabili pentru aceste crime trebuie trași la răspundere.

„UE este mai unită ca niciodată în această chestiune“

De asemenea, i-am spus președintelui Putin în termeni clari că sancțiunile împotriva Rusiei vor rămâne în vigoare și vor continua să fie înăsprite atâta timp cât oamenii vor muri în Ucraina. UE este mai unită ca niciodată în această chestiune.

În plus, i-am spus clar președintelui Rusiei că este nevoie urgentă de coridoare umanitare pentru a aduce apă potabilă și alimente în orașele asediate și pentru a scoate de acolo femeile, copiii și răniții. Mă voi întoarce pentru a-i informa pe partenerii noștri europeni despre conversația mea cu președintele rus și pentru a discuta pașii suplimentari”, a spus Nehammer.

„Mesajul cel mai important pentru Putin a fost că războiul trebuie să se termine“

Mesajul cel mai important pentru Putin a fost că războiul trebuie să se termine, pentru că în timpul conflictului sunt doar perdanți, a adăugat el.

Austria, stat membru al Uniunii Europene – dar nu și al NATO – a menținut legături mai strânse cu Rusia decât cea mai mare parte a blocului comunitar însă, în contextul invaziei declanșate la 24 februarie, și-a exprimat solidaritatea cu Ucraina și a denunțat crimele de război comise de trupele Moscovei.