PSD și PNL au amânat pentru luni dimineața stabilirea premierului

Negocierile pentru formarea noului Guvern s-au încheiat, la nivelul repartizării funcțiilor, dar liderii PNL și PSD n-au ajuns la un acord asupra succesiunii la guvernare și nici asupra numelui premierului. Atât Nicolae Ciucă, cât și Marcel Ciolacu, au afirmat că luni dimineață, înainte de discuțiile de la ora 12:00, cu președintele Klaus Iohannis, se va stabili numele celui care care fi propus de cele 3 formațiuni pentru postul de premier. Ciolacu a dat chiar asigurări că „joi vom avea guvern”.

„Am finalizat toate activitățile care vizau formarea guvernului. Suntem în măsură să mergem luni cu o propunere de premier. Am lucrat cele două variante, cu premier PSD și alta cu premier PNL. Nu am convenit-o încă. Mâine vom prezenta în fiecare for al partidului, avem două liste de miniștri, în funcție de premier”, a declarat Nicolae Ciucă.

„Am finalizat toată structura politică a guvernului. Nici PSD nu supune ca domnul Ciucă să fie premier. Prezentăm cele două variante partidelor și vedem. Dacă nu iese varianta PSD, înseamnă că nu avem o variantă convenită. (…) PSD va supune la vot cele două variante. Vom vedea cum închidem acest lucru cu o oră -două înainte să mergem la Cotroceni. Joi vom avea guvern”, a afirmat și Marcel Ciolacu.