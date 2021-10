Parlamentul s-a reunit astăzi de la ora 10.00 pentru votul de învestire a Cabinetului propus de Dacian Cioloș. Șansele ca Guvernul USR să treacă sunt aproape nule, prefigurându-se cel mai mic număr de voturi înregistrat de un premier desemnat, în condițiile în care Cioloș se bazează doar pe voturile celor 80 de parlamentari ai partidului. „Sper încă o dată ca mesajul nostru să îi convingă pe parlamentari, pentru să soluția este aici”, a afirmat Cioloș, cu puțin timp înainte de ședința Parlamentului.

„Guvernul USR este soluția imediată”, a mai afirmat premierul desemnat înainte de votul din Parlament.

11:53 Începe votul11:48 Dacian Cioloș:

Vă cer încă o dată să ne asumăm împreună acest vot. Votul acesta va fi votul conștiinței dumneavoastră.

11:42 Marcel Ciolacu (PSD):

”În timp ce noi am stat două ore aici, alte câteva zeci de români au pierdut lupta cu viața. Sunt copii care mor în timp ce clasa politică se ține de jocuri politice. 3.200 de români au murit în ultima săptămână. Noi mai avem tupeu să le spunem oamenilor că suntem responsabili. Chiar nu ne pasă deloc de ceea ce se întâmplă. Acest joc politic a mers prea departe. Eu consider că ne-am certat suficient. Când e nevoie de escavator să ne îngropăm morții e prea mult. E clar că acest guvern nu are cum să treacă, e o bătaie de joc la adresa românilor.

Trebuie să punem ceva în loc.

Fac apel către toți șefii de partide, să ne întâlnim imediat să găsim o soluție și să scoatem România din criză. Să aducem specialiști în sănătate și să reducem numărul de morți”

11:34 George Simion (AUR):

”Klaus Iohannis și-a bătut joc de această țară, trebuie să plătească. Probabil crede că veți vota orice propunere care vine după Dacian Cioloș. Participăm cu toți la un teatru. Klaus Iohannis are de dat socoteală. Hai să dăm țării o guvernare. Trebuie să găsim puterea de a dialoga unii cu alții. Azi, după ce ne jucăm cu bilele aici, hai să ne punem la masă și să găsim soluții.”

11:26 Alfred Simonis (PSD):

Unde ați fost până acum? Ați venit de pe Marte?Se numește responsabil cel care se agață de o nominalizare chiar dacă știe că nu trece de votul parlamentului? Nu era mai inteligent dacă veneați la discuții înainte? Victimele nu sunteți dvs. Victimele sunt românii.

11:23 Diana Șoșoacă:

Pentru colegii de la USR spun „jos masca!”, vă ascunde ipocrizia.

11:20 Claudiu Târziu (AUR):

”Faptul că președintele Klaus Iohannis l-a propus premier pe Dacian Cioloș care nu întrunește încrederea majorității, a făcut deliberat un pas neconstituțional care îi poate atrage suspendarea și demiterea la referendum. După ce acest guvern pică la vot, sper ca dl președinte să găsească soluția pentru un guvern valabil. Altfel ne obligă să mergem mai departe cu suspendarea.”

11:13 Varujan Pambuccian:

”Suntem după șase luni cumplite, de neobservare a problemelor reale. Problemele reale sunt foarte rar menționate. Niciodată în ultimii 30 de ani România nu a fost într-o situație mai dificilă cum e acum. Nu înțeleg de ce suntem azi în această ședință. Noi vrem o stabilitate reală, obținută cât mai repede. Alegerile anticipate nu sunt o soluție. Sunt o soluție exclusiv pentru AUR. Am mai tras un glonț inutil într-o serie de dezvoltări dramatice ale acestei crize. Grupul minorităților a votat pentru stabilitate. De data aceasta am constatat că există păreri în toate direcțiile. Va fi un vot liber, vor fi și voturi pentru. Votul va fi simbolic.”

11:09 Oana Murariu (USR):

În plină criză, faptele arată că USR e singurul partid care vrea să guverneaze cu bună credință România

10:55 Kelemen Hunor (UDMR):

Acum un an nu am promis haos social. De câteva săptămâni, majoritatea clasei politice oferă cetății doar scandal, instabilitate. Vedem supărare,, isterie și balet politic. Înainte de toate ar trebui să cerem scuze de la cetățeni. Degeaba suntem o mână de oameni care am încercat să ne ținem departe de scandal. Ar trebui să discutăm despre problemele cu care se confruntă România. Noi discutăm despre un guvern care nu are susținere parlamentară. Ați avut guvernarea, ați avut o Coaliție la care ați renunțat. Ați cam rămas singuri. Când nu poți convinge pe nimeni să te susțină, orice dezbatere despre program de guvernare e inutilă.

Azi veți pica la acest test.

În lupta politică trebuie să folosești măsura. Pentru a servi binele comun, trebuie să mai lași din orgolii. Sunteți așteptați la dialog pentru a găsi soluții, împreună, nu separat.

10:53 George Simion (AUR):

”La începutul discuțiilor a zis că vorbește doar cu PNL și UDMR. Vorbesc la final, am înțeles că vrea să discute.”

10.40 Alexandru Rafila (PSD):

”Îl felicit pe Dacian Cioloș pentru discursul pe care l-a ținut. Un discurs ideal care ne duce într-o poziție în care noi trebuie să credem că sunt lucruri care pot să se întâmple în România. Dar avem în minte lucrurile din trecut. Noi nu putem merge înainte pe baza unui discurs. Ce s-a întâmplat în ultimul an? MS a fost condus de USR.

Ne găsim în situația în care avem 18.000 de cazuri pe zii, peste 500 de persoane care decedează singur, dar n-am auzit la audierea doameni Mihăilă nimic să-și asume responsabilitatea.

10:20 Dacian Cioloș prezintă Guvernul și programul de guvernare.

”Vin pentru a vă cere un vot pentru un guvern de criză. Vin cu dorința de a oferi un exemplu de responsabilitate Trebuie să înțelegem responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Pandemia nu e glumă, nu e imaginară și nu e o luptă politică. Nu intenționez să polemizez cu nimeni. Suntem în mijlocul furtunii, nu ne permitem să fim superficiali și iresponsabili. Pentru cei care și-au pierdut viața, pentru cei care și-au văzut viața distrusă, suntem datori să răspundem cu responsabilitate. Vă rog să ținem un moment de reculegere pentru cei care și-au pierdut viața de la începutul acestei pandemii.

Dincolo de pierderea de vieți omenești, cea mai mare tragedie pe care o poate suporta societatea e singurătatea în moment de răscruce.

Programul nostru conține soluții la probleme.

Formula guvernamentală propusă e dedicată programului și cerințelor momentului. Tradiția noastră politică a dus la conflicte între instituții. Nu cred că o tabără are mereu dreptate în timp ce cealaltă greșește moment. Ne interesează să scoatem căruța din mocirlă, nu să stăm să ne uităm cu se scufundă în timp ce ne certăm. În timp ce politicul se ceartă pe cum ar trebui să arate sistemul de sănătate, spitalele ard unul după altul.

Să încetăm a da subiecte de scandal presei și să dăm oamenilor speranță.USR nu câștigă nimic astăzi dacă veți da votul pentru acest Guvern. Ne aflăm într-o situație ingrată. Vă propun acest armistițiu politic pentru a schimba în bine această țară. Tensiunea socială a ajuns la un nivel ridicat. Ne certăm unii cu alții și căutăm vinovați.

Avem ocazia să le arătăm cetățenilor României că pot conta pe clasa politică. Va veni și momentul calculelor politice, dar nu e azi. E un mandat limitat, pentru perioada crizei. Nu e pentru prima oară când sunt în situația de a gestiona o criză.”

10:11 Ședința Parlamentului a început. Și-au înregistrat prezenta 273 de senatori și deputați.

Pentru învestirea Guvernului este nevoie de 234 de voturi. PNL, PSD și UDMR au anunțat că nu vor vota Cabinetul Cioloș. Votul va fi secret, cu bile. În lipsa voturilor necesare pentru învestirea Guvernului Cioloș, criza politică se prelungește. Președintele ar urma să convoace din nou consultări cu partidele parlamentare și să facă apoi o nouă propunere de premier.