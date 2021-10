În plină criză politică și sanitară, Cîțu anunță „vești foarte bune”

Premierul interimar Florin Cîţu a susținut sâmbătă o conferinţă de presă pe teme economice, la Palatul Victoria. Premierul a venit ”numai cu vești bune pentru români” și s-a lăudat cu ratingurile de țară de la Moody’s și Standard&Poor’s.

”Echipa guvernamentală a reușit această performanță ca să convingă agențiile de rating americane. Ambele agenții apreciază că această strategie de consolidare fiscală, de reducere graduală a deficitului bugetar, este una credibilă și este susținută în următorii 3 ani de zile”, spune Câțu.

Acesta crede că echipa sa guvernamentală a livrat ”ceea ce așteptau toți romanii de la noi, dar și partenerii internaționali: o puternică creștere economică și o reducere treptată a deficitelor”.

Cîțu dă vina pe presă pentru știri alarmiste și crede ca aceste agenții de rating, care sunt independente, arată că România merge în direcția bună.

”Să ai creștere economică, iar apoi să împarți, asta înseamnă performanță. Românii vor simți în curând efectele creșteriie conomice, după stabilizarea de acum. Am găsit cele mai bune metode de stabilizare și am găsit cele mai bune resurse pentru Sănătate. Am putut face asta fiindcă am ținut economia deschisă”, mai spune.

Șeful guvernului crede că s-a gestionat bine și criza sanitară, dar admite că această criză nu a fost depășită.

Întrebat dacă vom avea un guvern până la sfârșitul anului, Cîțu a răspuns că speră că nu. A revenit apoi spunând că nu trebuia să se ajungă la această situație.

Cîțu despre creșterea economică acoperită de inflație. Despre mărirea pensiilor:

”Acesta a fost anul în care stabilizăm situația. Am mărit deja salariul minim cu 11% pt anul viitor, am venit cu acele măsuri pentru reducerea poverii pentru facturile la energie pentru iarnă. Vom discuta despre salarii, pensii și alocații la construcția Bugetului. Dar lucrurile arată bine. Anul acesta, creșterea s-a dus către Investiții și Sănătate, după cum am promis. La anul vom vorbi altfel de salarii și pensii.

Despre pensiile speciale ale primarilor

”Noi vrem să trecem toate pensiile pe contributivitate. Există o reformă a sistemului de pensii și acolo vor fi prinse toate pensiile”

Când vor resimți românii creșterea economică?

”România are cea mai mare creștere economicădin UE și își revine cel mai repede. Începem deja să simțim bunăstarea. Avem resurse suplimentare pe carele-am folosit în Investiții, Sănătate și pentru a reduce costul facturilor fără să mărim deficitul”

Agenţia de rating Moody’s a reconfirmat vineri ratingul suveran aferent datoriei guvernamentale a României la Baa3/P-3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în monedã localã şi valutã şi a îmbunãtãţit perspectiva din negativã în stabilã.

Tot vineri, agenţia de rating Standard&Poor’s a decis sã reconfirme ratingul suveran aferent datoriei guvernamentale a României la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în monedã localã şi valutã, precum şi perspectiva stabilã, anunţă Ministerul Finanţelor.