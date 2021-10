Liderul USR, Dacian Cioloș, este propunerea președintelui Klaus Iohannis pentru postul de premier. Anunțul a fost făcut de șeful statului luni seară, la finalul consultărilor cu partidele parlamentare, pentru formarea unui nou guvern după ce Cabinetul Cîțu a fost demis prin moțiune de cenzură.

”Astăzi, am avut consultări cu formațiunile parlamentare. În toate discuțiile am reiterat importanța unor chestiuni care trebuie rezolovate indiferent cine guvernează: situația pandemică și situația prețurilor la energie. E foarte important să beneficiem de sumele prin PNRR. Am reiterat importanța pregătirilor pentru iarnă și am subliniat că acestea sunt importante, și nu certurile politice. Formațiunile au venit cu diferite abordări. Eu am reținut o propunere: Am decis să desemnez pentru candidat la premier pe Dacian Cioloș”, a declarat Klaus Iohannis.

Reamintim că la finalul consultărilor de la Cotroceni Dacian Cioloș anunțase că USR este singurul partid care a mers la Cotroceni cu o propunere de premier. De asemenea, Kelemen Hunor a anunțat că și el este gata să își asume rolul de a conduce un guvern, pentru 6 luni, în timp ce PNL a susinut că nu a mers la Cotroceni cu nicio propunere de premier, iar PSD a instatat pe varianta alegerilor anticipate.