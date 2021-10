Ce averi au mai strâns senatorii de Dolj. După alegerile parlamentare din decembrie 2020, județul Dolj a trimis în Senatul României patru oameni: Ion Prioteasa și Mihail Genoiu (de la PSD), Nicolae Ciucă (PNL) și Cosmin Poteraș (USR-PLUS). Prioteasa intra în Parlament după 16 ani ca președinte al Consiliul Județean Dolj, Genoiu își trecuse în palmares un mandat aproape complet de primar al Craiovei (perioada 2017-2020), Ciucă avea în spate un an ca ministru al Apărări și o carieră militară la cel mai înalt nivel, în timp ce Poteraș venea din mediul privat.

În decembrie 2020, GdS a prezentat averile cu care cei patru au intrat în Senat, așa cum au fost ele publicate pe site-ul Agenției Naționale de Integritate (ANI). Astăzi, vă prezentăm ce bunuri și venituri au mai adunat cei patru senatori de Dolj, potrivit ultimelor declarații de avere completate în vara acestui an, cu mențiunea că veniturile sunt cele înregistrare în 2020, iar bunurile și soldurile conturilor sau depozitelor sunt la zi, până la data completării declarației.

Ion Prioteasa, dividende de 47.000 de euro

Începem cu decanul de vârstă al senatori din Parlamentul României, Ion Prioteasa. Așa cum ne-a obișnuit deja, acesta nu are în proprietate terenuri sau autoturisme. La capitolul bunuri, Prioteasa figurează doar cu casa de 172 mp din Craiova, cumpărată în 1996, prin Legea 112/195 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. El nu deține nici bijuterii sau obiecte de artă a căror valoare însumată să depășească 5.000 de euro.

La capitolul conturi și depozite bancare, fostul președinte al CJ Dolj a menționat acum de trei conturi deschise în 2019, toate la Banca Transilvania: două în lei și unul în euro. Dacă în octombrie 2020 avea un sold de 28.848 de lei și 26 de euro, în declarația de acum apar 40.000 de lei și 6.423 de lei în cele două conturi, plus 2.228 de euro.

Ion Prioteasa deține în continuare jumătate din părțile sociale de la Mondial Com SRL și Mondial SRL (2.500, respectiv 500), adică echivalentul a 1.250 de lei și 5.000 de lei. Societățile respective i-au adus însă un venit important, peste 47.000 de euro. Dacă în octombrie 2020 senatorul declara dividende de 15.119 lei de la Mondial SRL, respectiv 17.499 de lei, de la Mondial com SRL, în ultima declarație sumele au explodat: 48.999 de lei de la prima societate și 183.682 de lei de la cea de-a doua. Adică, un venit de 47.000 de euro.

Ce averi au mai strâns senatorii de Dolj. Prioteasa, venituri din salariu și pensie de 212.880 de lei în 2020

În ultima declarație nu se mai pomenește nimic de Olas Prod SRL, firmă în care figura alături de Mihail Genoiu, cu 2,6% din părțile sociale. Societatea s-a aflat în procedură de faliment și a fost radiată la data de 6 noiembrie 2019. Apare, în schimb, contribuția la campania electorală în sumă de 133.800 de lei, sumă rambursată apoi de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Ion Prioteasa, senator PSD de Dolj

Ca venituri în 2020, apar cei 2.436 de euro recuperați de la Comitetul Regiunilor, drept cheltuieli de deplasare și cazare la Bruxelles. Plus, evident, venitul ca președinte al CJ Dolj, indemnizația de senator pentru o parte din luna decembrie și pensia. Adică 166.586 de lei, 4.334 de lei (indemnizația) și 41.960 de lei, pensia cumulată în 2020.

Ce averi au mai strâns senatorii de Dolj. Mihail Genoiu, tot fără casă și mașină

Fostul primar al Craiovei, Mihail Genoiu, nu figurează nici în ultima declarație de avere cu teren, casă sau orice fel de bunuri mobile (autovehicule sau alte mijloace de transport supuse înmatriculării). A menționat doar bijuteriile în valoare de 7.000 de euro, adunate din 1979 și până în prezent. În ceea ce privește conturile bancare, Genoiu deținea unul din 2012, unde adunase până în octombrie 2020 suma de 39.828,31 lei, și altul din 2019, unde avea 19.998,70 lei. Acum, a pomenit doar de contul din 2012, unde se află doar 18.744 de lei (sold în iunie 2021).

Alte trei conturi sunt pe numele soției, profesor la Colegiul Național „Elena Cuza“, toate deschise în 2019. Aici figurau anul trecut 779 de lei și 22,71 euro. Acum sunt 5.165 de lei și 206,71 de euro (sold în iunie 2021). Și la Mihail Genoiu apare contribuția la campania electorală de 133.800 de lei, rambursată apoi de AEP. Fostul primar figurează în continuare ca fidejusor (garant) la două bănci, cu 300.000 de euro, respectiv 1,2 milioane de lei.

Mihail Genoiu, senator PSD de Dolj

La capitolul venituri în 2020, senatorul de Dolj a trecut, evident, tot salariul încasat de la Primăria Craiova în perioada ianuarie – noiembrie 2020 – 170.794 de lei, plus indemnizația de senator de 4.252 de lei (două săptămâni din decembrie). Soția sa a obținut anul trecut un venit din salariu de 35.551 de lei, dar și 17.796 de lei din pensie.

Ministrul Nicolae Ciucă are aproape 200.000 de lei în conturi

Generalul Nicolae Ciucă, militar de carieră, este cel care reprezintă PNL Dolj în Senatul României. Trecând direct la capitolul avere, Ciucă nu ieșea prea mult în evidență la prima sa declarație. Acum, au apărut însă și banii. Potrivit declarației de avere din 2020, ministrul Ciucă deținea un teren intravilan de 2.829 mp în comuna Pielești (Dolj), cumpărat în 2005 împreună cu soția, și un alt teren de 598 mp în comuna Balotești (județul Ilfov). Acesta din urmă a fost cumpărat în 2015 tot împreună cu soția, senatorul PNL construind aici o casă de 232 mp, care a fost recepționată în 2017.

Același lucru apare și în declarația de avere depusă în 2021. Nicolae Ciucă a rămas fidel firmei Toyota, pentru că deține în continuare cele două autoturisme de acest fel: o Toyota Corolla din 2006 și o Toyota RAV-4, an de fabricație 2020.

Nicolae Ciucă, senator PNL de Dolj și ministru al Apărării

Anul trecut, Ciucă nu figura cu bani în conturi, ci doar cu trei credite contractate în 2016 de la aceeași bancă, toate scadente în 2021. Unul în cuantum de 93.000 de lei, altul de 90.000 de lei și altul de 40.000 de lei. Plus un credit de 100.000 de lei contractat în 2020 și scadent în 2025. În iunie 2021, data ultimei declarații de avere, Nicolae Ciucă mai apărea doar cu creditele de 90.000 de lei și 40.000 de lei, însă mai mult ca sigur ca acestea au fost achitate între timp (excepând creditul din 2020). Ce este nou acum în declarația de avere a ministrului Apărării? Două conturi deschise în 2021: un cont curent de 111.830 de lei și un fond de investiții de 80.000 de lei.

Ce averi au mai strâns senatorii de Dolj. Ciucă a încasat 78.000 de euro în 2020, din pensia de serviciu și indemnizația de demnitar

La capitolul venituri, Ciucă declara anul trecut salariul încasat de la MApN – 195.581 de lei. Acum, în declarația din 2021, apare și indemnizația de demnitar încasată în 2020 ca ministru al Apărării – 168.613 lei. Ca senator nu a încasat nimic.

Nu mai are salariu, dar are o pensie de serviciu de la MApN în sumă de 215.880 de lei pe an, adică 17.990 de lei/lună. Soția sa este tot cadru MApN și avea în 2019 un venit din salariu de 50.602 lei (4.200 lei/lună). Acum, ea apare cu o pensie de serviciu de 59.772 de lei, adică 4.981 de lei/lună.

Ce averi au mai strâns senatorii de Dolj. Cosmin Poteraș, tot cu veniturile din privat

Cel de-al patrulea și cel mai tânăr senator de Dolj, Cosmin Poteraș, nu apare în plus, față de declarația de anul trecut, decât cu un cont în euro, unde figurau, în vară, 15.032 de euro. Senatorul din partea USR-PLUS are tot terenul de 510 mp din satul Preajba, cumpărat în 2009, unde a construit o casă de 135 mp, recepționată în 2018. În declarația sa de avare mai apare un autoturism Audi A6, an de fabricație 2015.

Cosmin Poteraș, senator de Dolj din partea USR-PLUS

Poteraș are un cont curent deschis în 2011, unde figurau în octombrie 2020, data depunerii primei declarații, 34.606 lei. Acum, în cont apar 17.874 de lei, la data depunerii declarației de avere (iunie 2021). În 2021 și-a deschis și un cont în euro, cu un sold la zi, în iunie, de 15.032 de euro.

La capitolul venituri figurează indemnizația de senator de 4.161 de lei (pentru o parte din luna decembrie 2020) și veniturile soției: 3.492 de lei și 7.454 de lei, încasate de la două firme unde este salariată. Cosmin Poteraș deține și el două firme, Neotic Software SRL (unde este asociat unic) și Thinkertoys SRL (la care deține 250 de părți sociale). De la una dintre aceste firme, în speță Neotic Software, senatorul de Dolj a raportat pe anul trecut venituri de 182.688 de lei, ca dividende.