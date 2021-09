(VIDEO) Ursula von der Leyen: Azi, CE dă undă verde pentru PNRR-ul României

Comisia Europeană a aprobat, luni, evaluarea pozitivă a Planului de Redresare şi Rezilienţă al României, care va putea primi, astfel, din partea UE, granturi în valoare de 14,2 miliarde de euro şi împrumuturi în valoare de 14,9 miliarde de euro, în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă, anunţă Reprezentanţa CE la Bucureşti.

Conferința comună de presă are loc la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, care ar urma să beneficieze de fonduri prin NextGenerationEU. Anterior, șefa CE s-a întâlnit cu șeful statului și cu premierul, apoi au vizitat împreună Spitalul Universitar.

PNRR este aprobat, semnat și va fi aplicat

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă reprezintă un moment simbolic de o mare importanţă pentru România.

„Salut anunţul făcut doamna von der Leyen despre PNNR, care a primit undă verde de la Comisia Europeană chiar astăzi. Aprobarea sa reprezintă un moment simbolic, de o mare importanţă pentru viitorul ţării noastre”, a spus şeful statului, la conferinţa de presă comună cu şefa CE, Ursula von der Leyen, şi premierul Florin Cîţu.

”PNRR este aprobat, semnat și va fi aplicat. Pentru România va însemna moderniare, în următorii 5 ani. Vom avea automat o economie puternică. PNRR-ul României este printre 5 cele mai mari planuri din UE, astfel că negocierea nu a fost ușoară. Până la sfârșit, România va primi prefinanțare de 3,8 miliarde de euro. Evaluarea CE a fost una pozitivă. Am primit 10 calificative A din 11. Acum trebuie să fim atenți la implementare. Eu pot garanta că Guvernul va implementa toate reformele asumate, pentru ca România să atragă toți banii prin PNRR. În total, vor fi 64 de reforme de care vor beneficia românii”, a spus premierul, Florin Cîţu.

Ursula von der Leyen: ”Trebuie să lucrăm și la salariul minim pentru a-i susține pe cei care au nevoie„

Această finanţare va sprijini implementarea măsurilor esenţiale în materie de investiţii şi reforme, cuprinse în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, şi va contribui în mod crucial la ieşirea României mai puternică din pandemia de COVID-19.

”Să aplaudăm cadrele medicale, este impresionant să văd ce ați realizat deja (la Spitalul Universitar). Azi CE dă undă verde pentru PNRR, vă felicit. Vor fi investiții în energie verde, dar și pentru un sistem de sănătate de calitate, pentru spitale moderne. PNRR-ul îndeplinește toate crtiteriile, la un standard ridicat: digitalizare, energie verde, infrastructură. Trebuie să lucrăm și la salariul minim pentru a-i susține pe cei care au nevoie. Sunt 29 de miliarde de euro la mijloc. Este bine să fiu azi aicci, dar nu e finalul călătoriei. Trebuie să implementăm aceste proiecte, trebuie respectate toate cerințele. Vreasu să știți că voi fi alături în toți acești pași.”

Întrebări:



Cum poate CE să ajute România la capitolul vaccinare, e o soluție vaccinarea obligatorie a unor categorii?

Ursula von der Leyen: Vaccinarea este foarte importantă, îi rog pe toți să profite de ocazie să se vaccineze. Vaccinarea salvează vieți, în UE suntem foarte norocoși că am avut acces la vaccin. Îi rog pe toți cei care nu s-au vaccinat să o facă. Cred că e de competența autorităților naționale cum să convingă oamenii să se vaccineze, e nevoie de o bună comunicare. În UE avem 73% ditre adulți vaccinați

Cîțu: Sunt mai multe variante în UE și la noi sunt luate în calcul aceste variante. Am văzut că a început să crească numărul vaccinaților

Iohannis: Fără implicarea președintei CE nu am fi beneficiat de aceste doze de vaccin. Sunt 5 milioane și ceva de români vaccinați cu schema completă. E păcat că sunt așa puțini. În Danemarca s-a renunțat la toate restricțiile pentru că s-au vaccinat cam toți. Doze am fi avut și dacă ne-am vaccinat totți nu mai trebuia să purtăm mască, puteam să ne întâlnim fără restricții. Am discutat cu premierul să ne întâlnim în acestă săptămână să vedem cum putem pune pe roate campania de vaccinare. Este păcat când am putea să terminăm această fază a pandemiei cu vaccinarea

Poate situația politică influența aplicarea PNRR?

Ursula von der Leyen a evitat un răspuns: Am avut o cooperare excelentă în ultimele săptămâni și luni. E o muncă foarte grea să potrivești aceste investiții. Au fost condiții excelente de lucru.

Iohannis: Nu există un risc, investițiile cuprinse din PNRR sunt dorite și așteptate de toată lumea. Faptul că a durat atât de mult negocierea nu a fost o eroare, ci o intenție. Am vrut un plan care să poată fi implementat. Nu ne-am dorit o descriere de intenție.

Când va intra în țară prima tranșă de bani din PNRR?

Cîțu: Ar trebui să intre la final de noiembrie 3,8 miliarde de euro pentru România educată, transporturi, reforma fiscală

Iohannis, despre creșterea prețurilor la energie și gaze: Am discutat cu șefa CE această chestiune. Ca să fie foarte clar: prețurile mari pe energie nu sunt o problemă românească, este o problemă care se pare a devenit globală . Soluțiile le vom căuta de săptămâna viitoare, când vom avea primele idei la un consiliu informal din slovenia. Chiar dacă nu e o problemă făcută la noi, trebuie tratată la noi, știu că Guvernul a luat foarte în serios. Nu este suficient, anteprenoriatul are nevoie de măsuri concrete.