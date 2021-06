Canada: O persoană de culoare a fost numită, în premieră, la Curtea Supremă

Premierul Justin Trudeau a anunţat joi că magistratul de origine indiană Mahmud Jamal a devenit prima persoană de culoare care a fost numită la Curtea Supremă a Canadei în 146 de ani de istorie, informează AFP.

„Sunt convins că judecătorul Jamal, cu vasta sa experienţă în mediul juridic şi academic şi cu devotamentul său în slujba celorlalţi, va fi o achiziţie valoroasă pentru cea mai înaltă instanţă din ţara noastră”, a declarat Trudeau, care a promis să lupte împotriva rasismului larg răspândit în cadrul instituţiilor canadiene.

Pe Twitter, el a salutat o „numire istorică”.

Justice Mahmud Jamal has had a distinguished career, throughout which he’s remained dedicated to serving others. He’ll be a valuable asset to the Supreme Court – and that’s why, today, I’m announcing his historic nomination to our country’s highest court. https://t.co/GSoW3zCU3b