(LIVE VIDEO) Începe prima întâlnire între președinții Biden și Putin

Prima întâlnire între președinții Biden și Putin începe în scurt timp la vila La Grange de pe malul Lacului Geneva, liderul rus sosind deja în Elveția pentru un summit istoric având în vedere contextul tensionat al relațiilor dintre cele două state și lista destul de lungă a disensiunilor pe diferite dosare, începând cu amestectul Rusiei în alegerile prezidențiale americane și continuând cu atacurile cibernetice la care au fost supuse instituții și companii americane de către hackeri ruși.

14.41 La debutul întrevederii, președintele Vladimir Putin a declarat că speră la discuții ”productive”. Pe durata oportunităților de imagine pentru presă, atmosfera dintre cei doi a părut mai degrabă încordată.

La întâlnire sunt prezenți și miniștrii de externe ale celor două țări, secretarul de stat american Antony Blinken și diplomatul rus Serghei Lavrov.

14.27: Summitul Biden-Putin a început, cei doi lideri dând mâna înainte de a intra la discuțiile care au loc la Vila La Grange. Cei doi au fost întâmpinați de președintele Elveției, gazda evenimentului. Biden și Putin nu vor susține declarații de presă comune la final.

14.18: Președintele SUA Joe Biden a ajuns și el la locul summitului, la vila La Grange, unde așteaptă omologul său rus.

Nu este pentru prima oară când cei doi se întâlnesc, însă este prima oară când cei doi discută de pe aceeași poziție de președinte.

13.42: Președintele rus Vladimir Putin a aterizat în Elveția, în vederea summitului.

JUST IN: Russian Pres. Vladimir Putin arrives in Geneva, Switzerland ahead of his meeting with Pres. Biden. https://t.co/RJzmuhKMC3 pic.twitter.com/XobLnN8fsy