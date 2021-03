Două persoane au fost confirmate cu COVID în urma ceremoniei de învestire a prefectului de Maramureș. Primul depistat pozitiv a fost parlamentarul USR Dan Ivan, iar apoi și Vlad Duruș, noul prefect. Parlamentarul știa de miercuri că a intrat în contact cu alți politicieni infectați, dar nu s-a izolat conform legii, ci și-a făcut teste rapide care au ieșit negative. A participat la ceremonia de învestire a noului prefect și l-a infectat, notează Digi24.

De 8 martie, politicienii USR Maramureș au ieșit pe stradă pentru a da flori doamnelor și domnișoarelor. După acest eveniment, parlamentarul Dan Ivan a aflat că mai mulți colegi s-au infectat, el fiind contact direct.

Parlamentarul spune că nu a îndeplinit toate condițiile specifice unui contact direct

Dan Ivan, parlamentar USR: „Miercuri seara am aflat de pe grupurile interne ca unul dintre colegi are COVID. Am fost miercuri la 10 seara, mi-am cumpărat un test, a ieșit negativ. Din câte am înțeles eu de la DSP, care m-au contactat, mi-au explicat că un contact direct înseamnă o persoana cu care stai la mai puțin de 2 metri distanță, fără mască, timp de 15 minunte. Avand în vedere că eu nu am îndeplinit toate condițiile astea anterior de a fi testat pozitiv nu cred că este vreo problemă”.

Acesta a participat joia trecută la ceremonia învestire a noului prefect. A și a dat mâna cu el. Pe seară, Dan Ivan s-a simțit rău, s-a dus la spital și în urma testului PCR a ieșit pozitiv.

Dan Ivan: „Am avut ceva simptome joi seara. De aia m-am dus să mă testez. Mi s-a făcut un test rapid, care a ieșit negativ și pentru o mai mare siguranță, doctorița mi-a făcut testul PCR. Și la testul PCR de joi seară am primit vineri rezultatul.”

Nici prefectul nu s-a izolat

Noul prefect de Maramureș, Vlad Duruș, deși contact direct al parlamentarului nu s-a izolat nici el. A continuat să meargă la serviciu la prefectură.

Vlad Duruș, prefect de Maramureș: „Am o presupunere rezonabilă că l-am luat de la colegul parlamentar Dan Ivan, el fiind depistat pozitiv vineri sau joi seara. Ne-am făcut teste rapide și au ieșit negative și am crezut că… oricum am purtat mască atunci când am interacționat cu ei și mă spăl pe mâini des. (Și nu v-ați izolat?) Nu m-am izolat în sensul medical, să nu mai intru în contact cu nimeni, am fost mai precaut. Nu am intrat în contact decât cu cei de la prefectură.”

După câteva zile Vlad Duruș s-a testat și a ieșit pozitiv.

Vlad Duruș: „S-a aflat că eu sunt pozitiv, ceilalți erau liniștiți pentru că îmi spuneau că ei oricum sunt vaccinați și nu au emoții, în sensul de a fi contagios. În joia respectivă, domnul Ivan a venit chiar de la vaccin la ceremonia de învestire. (R: Am găsit și o poză de la învestire, în care ați dat mâna cu el.) Da, dar aveam mască.”

Acum, ambii politicieni sunt în izolare, iar Direcția de Sănătate Publică a demarat anchetele epidemiologice.